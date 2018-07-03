Οι κατηγορίες διαιτητών και βοηθών διαιτητών

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τις Κατηγορίες διαιτητών και βοηθών διαιτητών για το πρώτο μισό της ποδοσφαιρικής περιόδου 2018 – 2019.
ELITE ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΘΕΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝEOKΛEOΥΣ NIΚOΛAΣ, ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΤΡΑΤΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΤΣΟΥΚΚΑΣ ΑΒΡΑΑΜ, ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ΨΕΥΔΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ELITE ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΟΜΗΡΟΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ
PREMIER STANDARD ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥ Μ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΤΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΣΤΑ ΡΟΒΕΡΤΟΣ, ΜΑΣΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ, ΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΤΡΟΥΘΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
PREMIER STANDARD ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΑΔΑΜΟΥ ΑΔΑΜΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΖΑΡΤΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΞΕΝΙΑ, ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΝΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΚΟΖΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΠΙΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΡΑΣΤΙΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΤΙΓΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
TEHRANY ASHKAN, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΑΛΛΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥ Β. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ, ΑΣΠΡΟΓΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΟΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΩ, ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΕΦΡΑΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΖΑΡΤΗΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΑΜΗΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΑΜΗΛΑΡΗ ΘΕΡΑΠΩΝ, ΚΑΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΟΜΟΔΡΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΟΥΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΟΓΓΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΥΡΙΑΝΘΕΑ ΔΩΡΑ, ΞΙΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΠΑΠΟΥΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΙΤΗ ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ, ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΤΑΡΑΠΟΥΛΟΥΖΗΣ ΣΙΜΟΣ, ΤΟΦΗ ΠΑΥΛΟΣ, ΦΕΛΛΑ ΟΡΦΕΑΣ, ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ), ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ), ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ), ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΛΑΡΝΑΚΑ), ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΛΕΥΚΩΣΙΑ
STAN MARIAN, ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ , ΖΕΒΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΜΑΠΠΗΣ ΡΑΦΑΗΛ , ΜΙΝΑΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ, ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΣΚΟΡΔΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΤΖΗΛΟΗΣ ΛΟΙΖΟΣ, ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ, ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Χ. ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΛΕΜΕΣΟΣ
ΑΝΤΡΕΟΥ Π.Α. ΑΝΤΡΕΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΒΛΑΒΗ ΞΕΝΙΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΟΣ , ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΘΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΚΚΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ , ΚΟΝΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΑΒΒΑΣ, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΣΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΑΣΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΧΑΤΖΗΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΛΑΡΝΑΚΑ/AMMOΧΩΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΖΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΑΣ, ΗΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΡΑΠΙΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΟΤΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΙΤΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΑΒΒΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΨΕΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΠΑΦΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ, ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΑΚΟΥΡΣΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΝΕΚΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΠΗΓΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΟΓΙΑΤΖΕΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ, ΠΟΟΥΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΟΥΡΠΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΩΗ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΑ5
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΣΟΥΜΗ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΙΖΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΦΡΑΙΜ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΖΑΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ, ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΥΚΑ ΔΙΟΓΕΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΘΗΣ, ΠΕΛΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΑ.