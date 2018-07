«Βόμβα» με Τόνι Πάρκερ στη Σάρλοτ! (pic)

Όπως αποδείχθηκε το «τιτίβισμα» του Νικολά Μπατούμ που έλεγε «νούμερο 9 σε περιμένω» μόνο… τυχαίο δεν ήταν!

Ο Τόνι Πάρκερ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σάρλοτ Χόρνετς και θα βρει στην «Buzz City» τον καλό του φίλο!

Την είδηση αποκάλυψε ο Σαμς Τσαράνια, με τη μετακόμιση του Πάρκερ να αποτελεί ένα ακόμα «μπαμ» στη φετινή offseason!

Ο Γάλλος ποιντ γκαρντ έχει μετρήσει 1.198 ματς της κανονικής περιόδου με τη φανέλα των Σπερς και άλλα 226 στα Playoffs με 15,8 πόντους και 5,7 ασίστ κατά μέσο όρο.

H συμφωνία είναι για δύο χρόνια και οι συνολικές του απολαβές θα ανέρχονται στα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Tony Parker has agreed to sign with Charlotte, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2018