To… τερμάτισε: Ολόγυμνη η Ρία Αντωνίου στο instagram

Η Ρία Αντωνία αποτελούσε για χρόνια μία από τις μεγαλύτερες ανδρικές φαντασιώσεις από τον χώρο της μόδας. Κάθε φωτογράφισή της γινόταν ανάρπαστη στα περιοδικά και τηλεοπτικά αποτέλεσε ένα από τα πιο επιθυμητά κορίτσια που βρέθηκαν στο πλευρό του Θέμου.

Όταν η τύχη την έφερε στη γέιτονα χώρα, την Ιταλία, όλα έδειχναν ότι η Ρία θα κατακτούσε και τους λατίνους με τις τέλειες αναλογίες της και την έφεσή της στο καλλιτεχνικό γυμνό. Κάθε φωτογράφισή της πλέον στα περιοδικά της Ιταλίας είναι γεγονός που συζητιέται και αυτό ακριβώς είχε γίνει όταν πόζαρε για το FOR MEN.

Η Ρία μετά από καιρό αποφάσισε να αναρτήσει μία από τις ανέκδοτες φωτογραφίες εκείνης της φωτογράφισης και να ζητήσει από τους εκατοντάδες χιλιάδες followers του προσωπικού της λογαριασμού να επιλέξουν ποια από τις δύο εκδόσεις της φωτογραφίας προτιμούν.

«Which photo do you prefer..Dirty or Golden Ria», ρώτησε η Ρία και σίγουρα πολλοί από αυτούς απάντησαν μέσα τους «και τις δύο». Πώς να διαλέξεις μόνο μία Ρία εξάλλου;