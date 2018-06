Το σέξι μόντελο που «χάζεψε» το κοινό στο Βραζιλία-Σερβία!

Εντός γηπέδου η Βραζιλία δεν αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στην Σερβία και επιβεβαίωσε 100% τον τίτλο του φαβορί που κουβαλούσε, αφού επικράτησε 2-0 με σκόρερ τους Παουλίνιο (36′) και Τιάγκο Σίλβα (68′) και πήρε το εισιτήριο για τους “16” όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό.

Πέρα όμως από τον Νεϊμάρ, τον Μαρσέλο, τον Παουλίνιο και τους άλλους άσους της ομάδας του Τίτε, το βράδυ της Τετάρτης βρήκε ένα ακόμη πρόσωπο να τραβάει πάνω πολλά βλέμματα στο γήπεδο της Σπαρτάκ Μόσχας και αυτό δεν βρισκόταν στο χορτάρι αλλά στις εξέδρες.

Πρόκειται για την Ιζαμπέλ Γκουλάρτ, με το τοπ μόντελ από τη “χώρα της σάμπα” να εμφανίζεται στο γήπεδο φορώντας φανέλα της “Σελεσάο” και να κάνει άπαντες να μένουν με το στόμα ανοιχτό με το χορευτικό της σόου που έδωσε καθόλη τη διάρκεια του αγώνα.

Απλά… απαστράπτουσα η 33χρονη καλλονή και η λογική λέει πως θα την ξαναδούμε στο πρώτο νοκ-άουτ ματς της Βραζιλιάς στα γήπεδα της Ρωσίας. Οι εκατομμύρια φανς της θα την περιμένουν άλλωστε!

Brazilian top model Izabel Goulart comes to show her support for the squad in Moscow. #SRBBRA#OptusSport #WorldCup pic.twitter.com/1zIfg1njbq

— Optus Sport (@OptusSport) June 27, 2018