H σέξι ρεπόρτερ που… αναστάτωσε το «Ολίμπικο»!

Η αναμέτρηση της Λάτσιο με την Νάπολι στο “Ολίμπικο” ανέδειξε πολλούς πρωταγωνιστές, σε ένα ματς που είχε θέαμα, γκολ και ανατροπή.

Ο Τσίρο Ιμόμπιλε τράβηξε αρχικά πάνω του όλα τα βλέμματα με την τρομερή σόλο ενέργειά του και το γκολ στον Καρνέζη ενώ η συνέχεια ανήκε στην Ναπολι, με τον Ινσίνιε να υπογράφει το τέρμα της ανατροπής και τον Κάρλο Αντσελότι να πανηγυρίζει το τρίποντο στην επιστροφή του στην Serie A μετά από εννέα χρόνια περιπλάνησης σε Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτοί που έλαμψαν, με τα ιταλικά ΜΜΕ να στέκονται ιδιαίτερα και σε μία σέξι παρουσία που μάγεψε τους θεατές που βρέθηκαν στις εξέδρες του “Ολίμπικο” και δεν ήταν άλλη από την Ντιλέτα Λεότα.

Αναφερόμαστε στην 27χρονη παρουσιάστρια που βρέθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου κάνοντας ρεπορτάζ για το “Danz” (αθλητικό ιντερνετικό κανάλι) έχοντας δίπλα της τον Αντρέι Σεβτσένκο, με την Ιταλίδα να μαγνητίζει το κοινό με την ομορφιά και τον “αέρα” της.

Σημειώνεται πως η ξανθιά καλλονή είναι μία από τις αναγνωρίσμες δημοσιογράφους στην Ιταλία , η οποία μάλιστα είχε δει πρόσφατα ολύγυμνες φωτογραφίες της να διαρρέουν (μέσω χάκερ) στο διαδίκτυο!

It was a pleasure to work with you, thank you @DilettaLeotta @DAZN_IT pic.twitter.com/CJfPbLP07Q

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) August 18, 2018