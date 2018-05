Ανακοίνωσε «Σκνήπα» ο ΑΣΙΛ

Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Δημητρίου ανακοίνωσε ο ΑΣΙΛ.

Αναλυτικά:

Το Δ.Σ της ομάδας μας ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Δημητρίου (Σκνήπας) για έναν χρόνο! Ο Κωνσταντίνος πέρασε το απόγευμα από τα γραφεία του Συλλόγου όπου και υπέγραψε το συμβόλαιο του και φωτογραφήθηκε με τον γενικό αρχηγό, κ. Αντωνίου.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην οικογένεια του ΑΣΙΛ και του εύχομαστε κάθε προσωπική και ομαδική επιτυχία!

Who is who

Ο Δημητρίου γεννήθηκε στην Λεμεσό στις 29/03/1993 και άρχισε τα ποδοσφαιρικά του βήματα από τις ακαδημίες του Απόλλωνα πρωτού καταλήξει στην Καρμιώτισσα με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής Β κατηγορίας και αγωνίστηκε μαζί της στην Α’ κατηγορία