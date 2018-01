Stoiximan: Βλέπετε GG στο Αγία Νάπα-Ανόρθωση;

Με δύο παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα το Κύπελλο Coca-Cola και μάλιστα βγαίνει και το πρώτο εισιτήριο για τα προημιτελικά από το ζευγάρι Αγία Νάπα-Ανόρθωση. Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα στα ματς του κυπριακού πρωταθλήματος και Κυπέλλου!

Αγία Νάπα vs Ανόρθωση στο ζευγάρι που κρίνει πρόκριση. Ο πρώτος αγώνας στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» είχε ολοκληρωθεί με νίκη της Ανόρθωσης με 3-2. Στο 16.00 η νίκη της Αγίας Νάπας, στο 6.50 η ισοπαλία, στο 1.15 η νίκη της Ανόρθωσης. Βλέπετε πρόκριση της Ανόρθωσης στα πέναλτι; Απόδοση 81.00! Βλέπετε έκπληξη από την Αγία Νάπα και πρόκριση στην παράταση; Απόδοση 91.00! Το over 3.5 γκολ δίνει 2.20 και το under 2.5 γκολ δίνει 2.50. Στο 2.25 το GG! Προβλέπετε ισοπαλία στο ημίχρονο; Απόδοση 2.88! Αναλυτικά όλες οι αγορές για το ματς αυτό εδώ.

Νωρίτερα, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου φιλοξενεί την Πάφο στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τη φάση των «16». Στο 3.60 ο «άσος», στο 3.25 η ισοπαλία, στο 2.02 το «διπλό». Το over 2.5 γκολ δίνει 2.15. Στο 1.91 το GG. Θέλετε να ποντάρετε στο Η/Τ; Ενδεικτικά, το 1/1 δίνει 6.00, το Χ/2 δίνει 5.00, το 2/2 δίνει 3.20 και το 2/1 δίνει 34.00! Αναλυτικά όλες οι αγορές για το ματς αυτό εδώ.

