Η ενδεκάδα του Τελικού Κυπέλλου 🗒 #StartingXI – Βάλε, Πέδρο, Γιούστε, Ρομπέρζ, Βασιλείου, Άλεφ, Σακέτι, Σαρντινέρο, Παπουλής, Σκέμπρι, Μάγκλιτσα #CupFinal #CyprusCup #BringItHome #WeAreApollon #GiaTo3Peat #GiaToDekato #Gia1954logous

A post shared by Apollon FC Official 🏆 (@apollonfc) on May 16, 2018 at 7:18am PDT