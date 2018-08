Σηκώνει μανίκια στις 3 Σεπτεμβρίου η Εθνική Ανδρών ενόψει κυπέλλου Εθνών

Η έναρξη του Πρωταθλήματος των Εθνών, της νέας διοργάνωσης Εθνικών ομάδων της UEFA, πλησιάζει. Πρόκειται για μια διοργάνωση μέσω της οποίας τέσσερις χώρες θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην τελική φάση του EURO 2020. Η Κύπρος κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας μαζί με τη Βουλγαρία, τη Νορβηγία και τη Σλοβενία.

Πρώτος αντίπαλος της Εθνικής μας η Νορβηγία, την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018. Ο αγώνας θα γίνει στο Ullevaal Stadium του Όσλο και θα αρχίσει στις 21:45. Θα ακολουθήσει εντός έδρας αγώνας την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο τη Σλοβενία.

Η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας για τον αγώνα με τη Νορβηγία θα αρχίσει τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου η Εθνική μας θα αναχωρήσει για το Όσλο και θα επιστρέψει στην Κύπρο την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσει μια προπόνηση στην Κύπρο το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, πριν τον αγώνα με του Σλοβένους στο ΓΣΠ στις 9 του μήνα.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα (γήπεδα και ώρες προπονήσεων) θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το πρόγραμμα του ομίλου μας στο Πρωτάθλημα των Εθνών:

6 Σεπτεμβρίου

21:45 Νορβηγία – Κύπρος

21:45 Σλοβενία – Βουλγαρία

9 Σεπτεμβρίου

21:45 Κύπρος – Σλοβενία

19:00 Βουλγαρία – Νορβηγία

13 Οκτωβρίου

21:45 Βουλγαρία – Κύπρος

19:00 Νορβηγία – Σλοβενία

16 Οκτωβρίου

21:45 Σλοβενία – Κύπρος

21:45 Νορβηγία – Βουλγαρία

16 Νοεμβρίου

21:45 Κύπρος – Βουλγαρία

21:45 Σλοβενία – Νορβηγία

19 Νοεμβρίου

21:45 Κύπρος – Νορβηγία

21:45 Βουλγαρία – Σλοβενία

Πως θα διεξαχθεί το Πρωτάθλημα των Εθνών: Οι 55 Εθνικές ομάδες έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες βάσει της θέσης τους στην κατάταξη της UEFA και σε κάθε κατηγορία έχουν σχηματιστεί τέσσερις όμιλοι. Η πρώτη ομάδα από κάθε όμιλο, θα προκριθεί στο final four της κατηγορίας της και η νικήτρια ομάδα της κάθε κατηγορίας θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην τελική φάση του EURO 2020. Οι αγώνες των ομίλων θα γίνουν από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμβριο του 2018 και τα final four το Μάρτιο του 2020. Θα μεσολαβήσουν οι αγώνες των προκριματικών του EURO 2020 από το Μάρτη μέχρι το Νοέμβριο του 2019. Οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση τους μέσω των προκριματικών και έχουν ήδη εξασφαλίσει και την πρώτη θέση στον όμιλο τους στο Πρωτάθλημα των Εθνών, θα αντικατασταθούν στο final four του Πρωταθλήματος των Εθνών από την αμέσως επόμενη ομάδα της κατηγορίας τους.