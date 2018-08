Τριπλή κυπριακή ΠΡΟΚΡΙΣΗ με απόδοση 13.68 στην BET ON ALFA

Τελευταίο εμπόδιο πριν τους ομίλους του Europa League για τις τρεις κυπριακές ομάδες ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ και Απόλλωνα που θα δώσουν σήμερα τα πρώτα ματς και θα προσπαθήσουν να πάρουν θετικά αποτελέσματα για να θέσουν γερές βάσεις πρόκρισης.

Πρώτη στη μάχη ρίχνεται η ΑΕΚ απέναντι στην Τρεντσίν στη Σλοβακία στις 19:30, θα ακολουθήσει η αναμέτρηση στο ΓΣΠ ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την Αστάνα, ενώ στις 21:00 ο Απόλλωνας θα αναμετρηθεί με την Βασιλεία στην Ελβετία.

Αναλυτικά οι αποδόσεις των αγώνων των κυπριακών ομάδων:

19:30 ΤΡΕΝΤΣΙΝ-ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έκανε εκπληκτική πορεία μέχρι τώρα στο Europa League με τις προκρίσεις κόντρα σε Ντάνταλκ και Στουρμ Γκρατς με τον καταπληκτικό συντελεστή τερμάτων 11 υπέρ και κανένα κατά. Κόντρα στην Τρεντσίν έχει ψηλότερο εμπόδιο, αλλά έδειξε ότι είναι ικανή για όλα. Το διπλό της ομάδας της Λάρνακας στο ματς που θα γίνει στην πόλη Ζίλινα προσφέρεται από την Bet on Alfa στο 2.95, η νίκη της Τρεντσίν στο 2.20, ενώ το ισόπαλο αποτέλεσμα έχει απόδοση 3.15. Στο 1.90 προσφέρεται το over 2.5 goals και στο 1.75 το under 2.5 goals, ενώ το Goal – Goal έχει απόδοση 1.70.

Στο 1.80 προσφέρεται από την Bet on Alfa η πρόκριση της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League.

20:00 ΑΠΟΕΛ-ΑΣΤΑΝΑ

Μετά τον αποκλεισμό σοκ από την Σούντουβα στο Champions League, το ΑΠΟΕΛ μετρά δό προκρίσεις απέναντι σε Φλόρα Ταλίν και Χάποελ Μπερ Σέβα, φιλοδοξώντας και φέτος να εξασφαλίσει συμμετοχή σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Με απόδοση 1.85, το ΑΠΟΕΛ προβάλλει σαν το φαβορί για τη νίκη στο σημερινό πρώτο ματς με την Αστάνα. Το διπλό για τους Καζάκους προσφέρεται στο 3.90 και το ισόπαλο αποτέλεσμα στο 3.15. Στο 2.20 είναι η απόδοση του over 2.5 goals και στο 1.55 το under 2.5 goals, ενώ το Goal – Goal προσφέρεται στο 2.00.

Η πρόκριση του ΑΠΟΕΛ στις διπλές αναμετρήσεις με την πρωταθλήτρια Καζακστάν έχει απόδοση 1.90.

21:00 ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Κόντρα σε Στούμπρας, Ζελέζνιτσαρ και Ντιναμό Μπρεστ ο Απόλλωνας πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς ήταν μεγάλο φαβορί και στους τρεις προηγούμενος γύρους. Στα πλέι οφ κόντρα στη Βασιλεία η ομάδα της Λεμεσού είναι αουτσάιντερ με απόδοση 6.70 για να πάρει το διπλό στο σημερινό ματς στην Ελβετία και 4.00 για να πάρει την πρόκριση μέσα από τις διπλές αναμετρήσεις με τους Ελβετούς. Η νίκη της Βασιλείας προσφέρεται από την Bet on Alfa στο 1.37, ενώ το ισόπαλο αποτέλεσμα έχει απόδοση 4.30. Στο 1.70 είναι η απόδοση του over 2.5 goals, στο 1.95 του under 2.5 goals, όσο έχει και η απόδοση του Goal – Goal.

Αν πιστεύετε ότι και οι τρεις κυπριακές ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης για τους ομίλους του Europa League, η απόδοση είναι 13.68

