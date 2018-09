Θύρα 9: «Απολαύστε υπεύθυνα. Και τι δεν κάνατε για να μας θάψετε»

Βίντεο από την πρώτη ανοικτή προπόνηση της Ομόνοιας 1948 δημοσίευσε η Θύρα 9. Οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας χαρακτηρίζουν ιστορική την χθεσινή μέρα τονίζοντας πως ουδέποτε στην Κύπρο, ίσως και το εξωτερικό, δεν υπήρχε τόση μαζική προσέλευση σε προπόνηση ερασιτεχνικής ομάδας.

«Η χτεσινή μέρα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Πάνω από 1200 άτομα έδωσαν βροντερό παρών και έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: Η ΟΜΟΝΟΙΑ που κρατά το νήμα της ιστορίας από το 1948 είναι εδώ και με τον ΛΑΟ οδηγητή ξεκινά με μόνο στόχο την κορυφή.

Η χτεσινή μέρα έμεινε στην ιστορία. Ποτέ άλλοτε στην Κύπρο, μα ίσως και στο εξωτερικό, δεν υπήρχε τόση μαζική προσέλευση στην πρώτη ανοικτή προπόνηση μιας ερασιτεχνικής ομάδας που αρχίζει την πορεία της από τα τοπικά πρωταθλήματα.

Ήταν μια μέρα γιορτή με τον κόσμο να κατακλύζει τον χώρο από πολύ νωρίς. Ήταν μια μέρα χαράς γιατί έσμιξαν ξανά παλιές και νέες γενιές, όχι στο ρόλο του παθητικού θεατή, αλλά του πρωταγωνιστή, όπου όλοι βάζουν το δικό τους λιθαράκι και κτίζουν ξανά μια ομάδα από τον ΛΑΟ για τον ΛΑΟ, όπως προστάζει η ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Μια ιστορία που όπως έδειξε το χτεσινό συναπάντημα, όχι μόνο παραμένει ζωντανή, αλλά συνεχίζεται με λαμπρή προοπτική. Μια μέρα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στον νου και την καρδιά κάθε Ομονοιάτη και Ομονοιάτισας που ήταν εκεί και είδαν ότι τίποτα δεν πάει χαμένο, ότι τα όνειρα μας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Μέσα σε ένα ενθουσιώδη κλίμα με τραγούδια και συνθήματα σε ξέφρενο ρυθμό και έντονο παλμό, ο λαός έβαλε φωτιά στο γήπεδο θυμίζοντας άλλες ένδοξες εποχές. Με τις φωτοβολίδες, τα καπνογόνα και τα βεγγαλικά να φωτίζουν τον ουρανό, ξεπρόβαλε ένα πελώριο πανό που έλεγε σε όλους γιατί με όσα προηγήθηκαν όλο αυτό τον καιρό, αυτή η μέρα ήταν ξεχωριστή:

HISTORY IS MADE BY THOSE WHO RESIST (Η ιστορία γράφεται από εκείνους που αντιστέκονται)

Ότι ζήσαμε χτες, που δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που θα ακολουθήσουν, είναι η απόδειξη ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ότι το όραμα μας είναι ζωντανό. Ότι ένα άλλο ποδόσφαιρο (και κόσμος) είναι εφικτό. Κι αυτό μπορεί να το δημιουργήσει μόνο ο λαός που είναι πιστός στα ιδανικά που γέννησαν την ΟΜΟΝΟΙΑ 1948.

Απολαύστε υπεύθυνα το επίσημο μας βίντεο με όλα όσα έγιναν χτες. Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.

ΥΓ. και τι δεν κάνατε για να μας θάψετε όμως ξεχάσατε πως ήμασταν σπόροι».