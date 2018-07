ΠΟΝΑΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΣ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ Η ΣΚΕΨΗ KAI OI PROSEUXES ΜΟΥ ΜΑΖΙ #prayforgreece 🇬🇷

A post shared by Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) on Jul 26, 2018 at 6:55am PDT