Διπλή ευκαιρία Χ2 η Κύπρος με απόδοση 2.83 στην BET ON ALFA

Πρεμιέρα σήμερα στο Πρωτάθλημα Εθνών με την Εθνική Κύπρου να κάνει ξεκίνημα από τη Νορβηγία απέναντι στην Εθνική ομάδα της χώρας. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 21:45, ενώ για την ίδια διοργάνωση θα γίνουν την ίδια ώρα άλλες έξι αναμετρήσεις.

Στην Bet on Alfa μπορείτε να βρείτε αποδόσεις για όλους τους σημερινούς αγώνες για το Πρωτάθλημα Εθνών, ενώ σε κάποιους από αυτούς, ανάμεσα τους και ο αγώνας Νορβηγία-Κύπρος μπορείτε μέσω της πρωτοποριακής επιλογή Build & Bet να κάνετε συνδυασμό επιλογών από το ίδιο ματς και να αυξήσετε τα πιθανά κέρδη σας. Μπείτε στο www.betonalfa.com.cy ή επισκεφτείτε ένα από τα 67 πρακτορεία που υπάρχουν Παγκύπρια, δείτε τις αποδόσεις και κάντε τις επιλογές σας.

H Εθνική Κύπρου αρχίζει με δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση τις υποχρεώσεις της με την Νορβηγία να είναι μεγάλο φαβορί για τη νίκη με απόδοση 1.32. Η απόδοση για διπλό της Κύπρου προσφέρεται στο 8.70, ενώ στο 4.20 είναι η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα. Αν βλέπετε την Κύπρο να αρχίζει με θετικό αποτέλεσμα την προσπάθεια της στο πρωτάθλημα Εθνών, η απόδοση της διπλής ευκαιρίας Χ2 είναι στο 2.83.

Το over 2.5 goals προσφέρεται στο 2.05, στο 1.65 είναι η απόδοση του under 2.5 goals, ενώ η επιλογή Goal – Goal έχει απόδοση 2.55.

Στους άλλους σημερινούς αγώνες για το Πρωτάθλημα Εθνών ισχύουν οι πιο κάτω αποδόσεις:

GERMANY-FRANCE

1: 2.25, Χ: 3.20, 2: 2.85, OVER 2.5 GOALS: 1.85, UNDER 2.5 GOALS: 1.80, GOAL-GOAL: 1.70

CZECH REPUBLIC-UKRAINE

1: 2.40, Χ: 2.90, 2: 2.90, OVER 2.5 GOALS: 2.30, UNDER 2.5 GOALS: 1.50, GOAL-GOAL: 2.00

WALES-REP OF IRELAND

1: 1.85, Χ: 2.90, 2: 4.60, OVER 2.5 GOALS: 2.70, UNDER 2.5 GOALS: 1.37, GOAL-GOAL: 2.40

SLOVENIA-BULGARIA

1: 2.05, Χ: 2.85, 2: 3.60, OVER 2.5 GOALS: 2.50, UNDER 2.5 GOALS: 1.45 GOAL-GOAL: 2.15

LATVIA-ANDORRA

1: 1.22, Χ: 4.50, 2: 15.50, OVER 2.5 GOALS: 2.25, UNDER 2.5 GOALS: 1.55, GOAL-GOAL: 3.65

GIBRALTAR-FYROM

1: 24, Χ: 7.50, 2: 1.07, OVER 2.5 GOALS: 1.40, UNDER 2.5 GOALS: 2.60, GOAL-GOAL: 2.80

*Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Στην BET ON ALFA προσφέρονται και άλλες πάρα πολλές επιλογές, για τους αγώνες του Nations League, όπου μπορείτε να παίξετε με τη σφραγίδα αξιοπιστίας της κορυφαίας κυπριακής στοιχηματικής εταιρείας.

Πατήστε ΕΔΩ, κάντε εγγραφή και επωφεληθείτε όλων των προνομίων που προσφέρει η BET ON ALFA. Επίσης μπορείτε να επωφεληθείτε το μπόνους 100% μέχρι 100 Ευρώ για την πρώτη σας κατάθεση.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.