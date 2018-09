Διπλή ευκαιρία 1Χ η Κύπρος στο 1.67 στην Bet On Alfa

Το Nations League συνεχίζεται με τη διεξαγωγή των αγώνων της 2ης αγωνιστικής και η Bet on Alfa προσφέρει αποδόσεις για όλη τη σημερινή δράση. Ανάμεσα στους σημερινούς αγώνες και η αναμέτρηση της Εθνικής Κύπρου στις 21:45 κόντρα στη Σλοβενία στο ΓΣΠ, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα προσπαθήσει για την πρώτη νίκη στη διοργάνωση για να διατηρήσει ελπίδες διάκρισης.

Η νίκη της Εθνικής Κύπρου προσφέρεται στο 3.75 στην Bet on Alfa, με τους Σλοβένους να προβάλλουν σαν φαβορί με απόδοση 1.95, ενώ το ισόπαλο αποτέλεσμα προσφέρεται στο 3.00. Αν βλέπετε νίκη της Κύπρου ή ισοπαλία, η απόδοση στην Bet on Alfa για τη διπλή ευκαιρία 1Χ είναι στο 1.67. Στο 1.18 είναι η διπλή ευκαιρία Χ2, ενώ η απόδοση για διπλή ευκαιρία 12 (νίκη της Κύπρου ή νίκη της Σλοβενίας) είναι 1.28.

Στο 2.25 είναι η απόδοση του over 2.5 goals, στο 1.50 το under 2.5 goals, ενώ το Goal-Goal προσφέρεται με απόδοση 2.00. Υπάρχουν και άλλες πάρα πολλές στοιχηματικές επιλογές που προσφέρει η Bet on Alfa για τη σημερινή αναμέτρηση Κύπρος-Σλοβενία.

Οι αποδόσεις των υπόλοιπων σημερινών αγώνων για το Nations League έχουν ως εξής:

16:00 ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ

1: 1.80

Χ: 3.05

2: 4.40

Over 2.5 Goals: 2.35

Under 2.5 Goals: 1.50

Goal-Goal: 2.15

19:00 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ

1: 3.15

Χ: 3.00

2: 2.20

Over 2.5 Goals: 2.20

Under 2.5 Goals: 1.55

Goal-Goal: 1.95

19:00 ΓΕΩΡΓΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ

1: 1.40

Χ: 3.70

2: 7.70

Over 2.5 Goals: 2.35

Under 2.5 Goals: 1.50

Goal-Goal: 2.65

19:00 ΣΚΟΠΙΑ-ΑΡΜΕΝΙΑ

1: 1.85

Χ: 3.10

2: 4.20

Over 2.5 Goals: 2.20

Under 2.5 Goals: 1.55

Goal-Goal: 2.00

21:45 ΓΑΛΛΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ

1: 1.50

Χ: 3.85

2: 5.40

Over 2.5 Goals: 1.75

Under 2.5 Goals: 1.90

Goal-Goal: 1.80

21:45 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ-ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

1: 1.39

Χ: 3.90

2: 7.50

Over 2.5 Goals: 2.00

Under 2.5 Goals: 1.65

Goal-Goal: 2.30

*Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

