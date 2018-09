Bet On Alfa: Ξεχωρίζει το «διπλό» και στα δύο με απόδοση 2.10

Συνεχίζεται με δύο αγώνες η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Cyta. Στις 18:00 Αλκή και Ερμής θα αναμετρηθούν στην κοινή τους έδρα το στάδιο «Αμμόχωστος», ενώ στις 20:00 ΕΝ Παραλιμνίου και Νέα Σαλαμίνα θα δώσουν τον πρώτο φετινό τους επίσημο αγώνα στο «Τάσος Μάρκου».

Μπορείτε να βρείτε στην Bet on Alfa ολοκληρωμένες στοιχηματικές επιλογές και πολύ καλές αποδόσεις και για τους δύο σημερινούς αγώνες. Μπείτε online στο www.betonalfa.com.cy ή επισκεφτείτε ένα από τα 67 πρακτορεία που υπάρχουν Παγκύπρια, δείτε τις αποδόσεις και κάντε τις επιλογές σας, με τη σφραγίδα αξιοπιστίας της κορυφαίας κυπριακής στοιχηματικής εταιρείας.

Αναλυτικά οι αποδόσεις των σημερινών αγώνων:

18:00 ΑΛΚΗ-ΕΡΜΗΣ

Οι δύο ομάδες άρχισαν με ήττα τις φετινές τους υποχρεώσεις από την Ομόνοια η Αλκή στο ΓΣΠ και από την ΑΕΛ ο Ερμής στο «Αμμόχωστος» και θα προσπαθήσουν στο σημερινό ματς να πετύχουν την πρώτη φετινή τους νίκη. Τον πρώτο λόγο για τη νίκη βάσει στοιχηματικών αποδόσεων έχει ο Ερμής με απόδοση 2.10, η νίκη της Αλκής προσφέρεται στο 3.00, ενώ το ισόπαλο αποτέλεσμα έχει απόδοση 3.30. Στο 2.05 είναι η απόδοση του over 2.5 goals, στο 1.60 η απόδοση του under 2.5 goals, ενώ η επιλογή Goal-Goal προσφέρεται στο 1.85.

20:00 ΕΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Η ΕΝ Παραλιμνίου επέστρεψε στην Α’ κατηγορία και θέλει να αρχίσει με νίκη την προσπάθεια της. Αν τα καταφέρει η απόδοση στην Bet on Alfa είναι στο 3.10, η νίκη της Νέας Σαλαμίνας προσφέρεται στο 2.10 και το ισόπαλο αποτέλεσμα στο 3.30. Στο 2.10 είναι η απόδοση του over 2.5 goals, στο 1.60 προσφέρεται το under 2.5 goals, ενώ το Goal-Goal μπορείτε να το βρείτε στην Bet on Alfa στο 1.90.

*Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Στην Bet On Alfa προσφέρονται και άλλες πάρα πολλές επιλογές, για τους αγώνες του κυπριακού πρωταθλήματος, όπου μπορείτε να παίξετε με τη σφραγίδα αξιοπιστίας της κορυφαίας κυπριακής στοιχηματικής εταιρείας. Πατήστε ΕΔΩ, κάντε εγγραφή και επωφεληθείτε όλων των προνομίων που προσφέρει η Bet On Alfa. Επίσης μπορείτε να επωφεληθείτε το μπόνους 100% μέχρι 100 Ευρώ για την πρώτη σας κατάθεση.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.