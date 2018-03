Τέταρτη αλλαγή στα νοκ-άουτ Champions και Europa League! (pic)

H επιθυμία εφαρμογής των τροποποιήσεων αυτών ήταν γνωστή εδώ και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, ωστόσο πλέον η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία έδωσε επίσημο χαρακτήρα στις αποφάσεις της οι οποίες θα… δώσουν νέες συνήθειες στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους.

Από τις διαφορές, η δεδομένα περισσότερο σημαντική είναι η καθιέρωση και τέταρτης αλλαγής στις νοκ-άουτ φάσεις των ανωτέρω διοργανώσεων και του Super Cup, μόνο ωστόσο κατά την διάρκεια παράτασης. Επιπλέον στους τελικούς, υπάρχει η δυνατότητα στον πάγκο να βρίσκονται 23 και όχι 18 παίκτες, επομένως 12 διαθέσιμοι να αγωνιστούν.

Φυσικά, ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η… ριζοσπαστική νέα ώρα των αγώνων, καθώς πλέον θα διεξάγονται σε δύο δόσεις (δύο παιχνίδια την ημέρα στις 19:55 και τα υπόλοιπα στις 22:00) ενώ στα νοκ άουτ όλα τα ματς θα γίνονται στις 22:00, όσον αφορά το Champions League, ενώ κάθε ομάδα μπορεί να προσθέσει τρεις παίκτες από τους «16» και μετά χωρίς περιορισμούς.

Τέλος, ειδικό μανίκι θα έχει ομάδα η οποία κατέκτησε για τρεις διαδοχικές φορές το Europa League ή πέντε συνολικά με την Σεβίλλη μοναδική που πληροί την προϋπόθεση (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).

