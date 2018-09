Τσόκκος: «Δεν μας αρέσει η μιζέρια»

Με ανάρτηση του στα social media ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου Γιώργος Τσόκκος, αναφέρθηκε στο παιχνίδι της ομάδας του με τη Νέα Σαλαμίνα.

«H Νέα Σαλαμίνα κέρδισε δίκαια, τους έχουμε δώσει όλα τα τέρματα με παιδικό τρόπο. Έχουμε έναν εξαίρετο άνθρωπο και προπονητή. Έχουμε την ομάδα για να κερδίσουμε εντός ή εκτός τον οποιονδήποτε. Δεν μας αρέσει η μιζέρια. Θα δουλέψουμε λίγο αντίθετα φέτος, θα αυξήσουμε το μπάτζετ. Ευχαριστούμε τον κόσμο για το support (υποστήριξη), είχαμε τα πιο πολλά εισιτήρια παγκύπρια από όλα τα γήπεδα και πολλοί δεν πρόλαβαν με την κάρτα και φύγανε. H ΕΝΠ πρέπει να είναι υγεία και όχι μόνο πρωταθλητισμό, ανακοινώνουμε νέες ενέργειες και καινοτομίες που μόνο η ΕΝΠ μπορεί σύντομα, we have to make this work (πρέπει να κάνουμε αυτό το έργο) τα επόμενα χρόνια and we will (και θα το κάνουμε)», ήταν η αναφορά του κ. Τσόκκου.