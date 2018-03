Respect στην Πάφο: «Σκοτώστε τον πόλεμο… ΟΧΙ τα παιδιά»

Mέσω του ποδοσφαίρου μπορούν οι φιλάθλοι μίας ομάδας να στείλουν πολύ ηχηρά μηνύματα και να… δείξουν την ευαισθησία τους. Όπως έπραξαν και οι φίλοι της Πάφου στον αγώνα κυπέλλου με τη Δόξα.

Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι της Τετάρτης (07/03) με αντίπαλο την ομάδα της Κατωκοπιάς ανέβασαν ένα πανό με το ξεκάθαρο μήνυμα: “Σκοτώστε τον πόλεμο… ΟΧΙ τα παιδιά!! Kill the war. NOT the children. Πάφος Θύρα 5. Pray for Syria”.

