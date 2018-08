Το νέο εγχείρημα του Μαδούρο στην Εθνική Ολλανδίας

Ο Χέντβιγκες Μαδούρο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, αναλαμβάνοντας ως βοηθός προπονητής στην Εθνική Νέων της Ολλανδίας. Ο τέως μέσος της Ομόνοιας, ο οποίος προ ημερών είχε ανακοινώσει την απόφασή του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, θα είναι το δεξί χέρι του Έργουιν φαν ντε Λόοϊ.

«Ως ποδοσφαιριστής είχα πολλές συζητήσεις στο ποδόσφαιρο με τον Έργουιν και νομίζω ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε ο ένας τον άλλο», είπε στις πρώτες του δηλώσει ο Μαδούρο και συνέχισε: «Είναι σαφές ότι έχει καλό ποδοσφαιρικό όραμα και είναι καλός προπονητής. Πρέπει όσοι είναι παρόντες να πιστεύουν ότι μπορούμε να νικήσουμε τον οποιονδήποτε. Έχουμε μια ταλαντούχα ομάδα παικτών, αλλά και το ταλέντο από μόνο του δεν λέει κάτι».

Humble to be part of the future

From today, I’ll pass on my experiences to the next generation as one of the new assistent coaches of the Dutch National Team U21 #dreams #desire #dedication @JuzztFootball pic.twitter.com/ffXg2wELhs

