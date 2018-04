Το φιλανθρωπικό πρόσωπο του Κατελάρη! (pic)

Ο αγώνας για ζωή δεν είναι ντροπή. Όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε και να επηρεάσουμε αυτή την προσπάθεια. Λύσεις υπάρχουν και είναι εφικτές αν αγωνιστούμε όλοι μαζί.. #antikarkinikos_sindesmos_kiprou #poriaxristodulas 🙏🏾 στη μάχη ενάντια στον καρκίνο.. @goalstizoi_cy

