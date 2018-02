Θέλει τη βοήθεια του κόσμου

Συνεχίζεται αύριο το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, με την ΟΜΟΝΟΙΑ να φιλοξενεί το ΘΟΪ Λακατάμιας για την 11η αγωνιστική. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 11:00 στο στάδιο Ολυμπιάς Λυμπιών.

Η ομάδα του Μάριου Μαυραδά προέρχεται από βαριά ήττα την περασμένη εβδομάδα και θέλει επιστροφή στις επιτυχίες, γνωρίζοντας πως με ενδεχόμενη νίκη θα προσπεράσει το ΘΟΪ στη βαθμολογία.

Δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, παραχώρησε η ποδοσφαιρίστρια της ομάδας, Άννα-Μαρία Κυριάκου: «Περιμένουμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι την Κυριακή. Στον πρώτο γύρο, παρά το 0-0, είχαμε καλή απόδοση και αξίζαμε την νίκη, κάτι που ευελπιστούμε να πετύχουμε αυτή τη φορά. Πιστεύω πως ο νικητής θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε στις προπονήσεις, για να παρουσιαστούμε όσο καλύτερες μπορούμε».

Για την ήττα που προηγήθηκε αλλά και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, η Άννα-Μαρία Κυριάκου πρόσθεσε:«Νομίζω πως η ήττα δεν μας επηρέασε, αντίθετα μας πείσμωσε. Θεωρώ πως είχαμε καλή παρουσία, παρουσιάσαμε ένα δεμένο σύνολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Προχωράμε μπροστά και πιστεύω πως αν παρουσιαστούμε όπως πρέπει με τις ομάδες που είναι κοντά μας στη βαθμολογία, μπορούμε να τερματίσουμε στην τετράδα».

Σημαντική θα είναι η στήριξη του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στον αυριανό αγώνα. Το Τμήμα της γυναικείας ομάδας απευθύνει κάλεσμα για μαζική παρουσία, ώστε να σπρώξουν τις ποδοσφαιρισίστριές σε μια σημαντική νίκη.

Βαθμολογία (10 αγώνες)

1. BARCELONA FA 28

2. APOLLON LADIES 26

3. Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 25

4. ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ 17

5. ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 14

6. ΟΜΟΝΟΙΑ 13

7. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 10

8. ΠΑΦΙΑ 9

9. CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 3

10. ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών 0

11η αγωνιστική

APOLLON LADIES vs BARCELONA FA

ΠΑΦΙΑ vs ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών

Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ vs ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ