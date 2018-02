Θέλει νίκη για να πλησιάσει στην τετράδα

Δύσκολος αγώνας αναμένει τη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, την Κυριακή, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Οι “πράσινες” θα φιλοξενήσουν την Λευκοθέα Λατσιών, στις 11:00, στο γήπεδο του ΘΟΪ στη Λακατάμια, σε παιχνίδι που θα προβληθεί τηλεοπτικά.

Μετά την ισοπαλία με την Χρυσομηλιά την περασμένη αγωνιστική, αυξήθηκε στους έξι βαθμούς η διαφορά από τη Λευκοθέα, συνεπώς η ΟΜΟΝΟΙΑ έχει την ευκαιρία με νίκη να πλησιάσει και να διεκδικήσει με καλύτερες προϋποθέσεις την 4η θέση της βαθμολογίας.

Ο προπονητής της ομάδας, Μάριος Μαυραδάς δεν θα έχει στην διάθεση του την Σκεύη Νεοφύτου και την Γιώτα Ιωάννου, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού.

Για το παιχνίδι με τη Λευκοθέα, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, η ποδοσφαιρίστρια της ομάδας, Αναστασία Παναγή: «Είναι ένα παιχνίδι όπως τα υπόλοιπα, χωρίς κάποια ιδιαιτερότητα. Δουλεύουμε σκληρά στις προπονήσεις για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Όσο αφορά τον στόχο της τέταρτης θέσης, η Αναστασία Παναγή ανέφερε: «Πιστεύω στην ομάδα μας. Ο στόχος αυτός μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με σκληρή δουλειά στις προπονήσεις. Θέλουμε τη νίκη την Κυριακή και μετά θα δούμε την συνέχεια».

13η αγωνιστική

CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών

ΠΑΦΙΑ vs BARCELONA FA

Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

APOLLON LADIES vs ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ vs ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

Bαθμολογία (12 αγώνες)

1. BARCELONA FA 34

2. APOLLON LADIES 29

3. Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 28

4. ΛΕΥΚΟΘΕΑ 23

5. ΟΜΟΝΟΙΑ 17

6. ΠΑΦΙΑ 15

7. ΘΟΪ 14

8. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 11

9. CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 3

10. ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών 0