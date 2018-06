Tέλος δύο από τη Λίβερπουλ

Παρελθόν από το «Άνφιλντ» αποτελεί και ο 25χρονος Άγγλος ακραίος οπισθοφύλακας Τζον Φλάναγκαν, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ από τραυματισμούς στο γόνατο και πραγματοποίησε συνολικά 51 εμφανίσεις με τους Reds από την σεζόν 2010-11, ενώ είχε παραχωρηθεί ως δανεικός σε Μπέρνλι και Μπόλτον, χωρίς να ξαναβρεί τον καλό του εαυτό.

Emre Can and Jon Flanagan will both leave the club upon the expiry of their contracts this summer.

