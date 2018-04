Τα βιογραφικά των υποψηφίων

Παρατίθενται τα βιογραφικά των μελών του Συλλόγου, που διεκδικούν εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνοιας, κατά την Έκτακτη Εκλογική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 02 Μαΐου 2018, στις 16:00, στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΩΡΗ

3. Αργυρίδης Μάριος: Κατάγεται από τη Γαλάτα και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι 50 χρόνων, παντρεμένος και έχει αποκτήσει δύο κόρες. Σπούδασε λογιστικά στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό. Τα τελευταία δέκα χρόνια είναι Οικονομικός Διευθυντής σε Πολυεθνική εταιρία, ενώ πρόσφατα διορίστηκε Διευθυντής του γραφείου της εταιρίας στην Κύπρο. Αποτελεί μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου για τέσσερα χρόνια. Είναι μέλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από το 1991.

5. Γεωργίου Γιώργος: Κατάγεται από τη Μια Μηλιά και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι 50 χρόνων, παντρεμένος και έχει αποκτήσει δύο κόρες. Είναι κάτοχος Bachelor στον κλάδο Electrical Engineering και Master στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών από το Πολυτεχνείο Βουδαπέστης, όπως επίσης κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ Ολλανδίας. Είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρίας “Αιμίλιος Ηλιάδης”. Είναι μέλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια.

7. Ιωάννου Γιαννάκης (Βενιζέλος): Γεννήθηκε στο Μαραθόβουνο το 1956. Από το 1960 ζει στη Λευκωσία. Παντρεύτηκε το 1983 και απέκτησε δυο θυγατέρες. Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός με ειδίκευση στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής. Εργάζεται στον τομέα αυτό από το 1985 μέχρι σήμερα. Από το 1999 μέχρι σήμερα είναι διευθυντής/ιδιοκτήτης εταιρείας που ασχολείται με το αντικείμενο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΣΤ’ Έγκωμης και ακολούθως του ΣΤ’ Λευκωσίας, από το 1989 μέχρι το 2014. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου των αντιπροσώπων Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κύπρου. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από το καλοκαίρι του 2012, μέχρι σήμερα.

8. Ιωάννου Φώτος: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Είναι 57 χρονών, είναι απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου και απόφοιτος κολεγίου. Τα τελευταία επτά χρόνια εργάζεται σε λογιστικό / ελεγκτικό γραφείο. Υπηρετεί τον Σύλλογο ως μέλος του Διοικητικού Συμβούλου από το 2004, έχοντας υπό την ευθύνη του το Τμήμα Πετόσφαιρας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, με τη συμβολή των συνεργατών του στην επιτροπή πετόσφαιρας, η ομάδα πετόσφαιρας κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και τέσσερα σούπερ καπ, ενώ κατέγραψε και θετικές παρουσίες στην Ευρώπη.

9. Καϊλή Ελένη: Είναι 30 ετών και γεννήθηκε στη Λευκωσία. Είναι κάτοχος πτυχίου Multimedia του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με ιδιαίτερες γνώσεις στο marketing, advertising και business management. Εργάστηκε στον τομέα της για κάποια χρόνια, ενώ πλέον ανήκει στο εργατικό δυναμικό της CYTA. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία και έχει λάβει μέρος στο γυναικείο πρωτάθλημα πανεπιστημίων, καθώς και στο πρωτάθλημα γυναικείου ποδοσφαίρου με τα χρώματα της Χρυσομηλιάς Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας και της Vamos Ιδαλίου. Με την τελευταία κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελλο και ασπίδα, ενώ αγωνίστηκε και στο θεσμό του Champions League.

10. Κουντουρής Χριστόδουλος: Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1977. Είναι 41 χρονών, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στον ίδιο τομέα (ΜΒΑ) από το CIIM. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση και υπήρξε Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών, όπως επίσης και Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης (ΕΦΕΚ Αθήνας). Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας όπως επίσης και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Εργάζεται ως Country Sales Manager στη εταιρεία Laiko Cosmos Trading ltd.

11. Κυριακίδης Σωτήρης: Κατάγεται από το Νέο Χωριό Κυθρέας. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, παντρεμένος και έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Έχει εργασθεί στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο και το εξωτερικό, κατά την περίοδο 1976-1983. Προΐσταται σήμερα του Αρχιτεκτονικού Γραφείου Σωτήρης Κ. Κυριακίδης και Συνεργάτες, το οποίο ίδρυσε τον Οκτώβρη του 1983. Διετέλεσε Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ για μια δεκαετία, Δημοτικός Σύμβουλος Έγκωμης (1991-1996), Μέλος Δ.Σ. Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (1991-96) και Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Έγκωμης (1988-1993).

12. Κυριάκου Λώρης: Γεννήθηκε το 1959, κατάγεται από το Νέο Χωριό Κυθρέας και διαμένει στη Λευκωσία. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Βουκουρεστίου το 1987 και απέκτησε τίτλο ειδικότητας το 1991 στη Δερματολογία και Αφροδισιολογία. Κατά τα χρόνια των σπουδών του ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση και διετέλεσε πρόεδρος των Κυπρίων Φοιτητών της Ρουμανίας για τέσσερα χρόνια, όπως και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΦΝΕ. Σήμερα ασκεί την ιατρική ως δερματολόγος – αφροδισιολόγος. Έχει συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις ως ομιλητής, για τα θέματα της ειδικότητάς του. Είναι μέλος της Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας Κύπρου και της Πανευρωπαϊκής Δερματολογικής Εταιρείας. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Πανευρωπαϊκής, καθώς και της Παγκόσμιας Εταιρείας για τη Σεξουαλική Υγεία, στις οποίες συνεχίζει να έχει έντονη επιστημονική παρουσία. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από το 1998-2008 και Εκπρόσωπος Τύπου του Σωματείου για πολλά χρόνια, καθώς επίσης και επικεφαλής του πετοσφαιρικού τμήματος.

16. Μιχαηλίδης Παναγιώτης (Πανίκος): Γεννήθηκε το 1965, είναι παντρεμένος και έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Είναι τελειόφοιτος του Grammar School και ιδιοκτήτης της εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΤΔ. Είναι πρόεδρος του Σωματείου, Αναγέννηση Παλλουριώτισσας, όπως και κομματικό στέλεχος του ΑΚΕΛ. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του τελευταίου εν ενεργεία Συνδέσμου Φιλάθλων Λευκωσίας, όπως και έφορος του τμήματος πετόσφαιρας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για πέντε χρόνια.

17. Παπαπέτρου Ματθαίος: Κατάγεται από τη Λευκωσία, είναι 38 χρόνων, παντρεμένος και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Απέκτησε το LL.B. (Hons), το 2004, από το University of Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον επόμενο χρόνο ακολούθησε το Bar Vocational Course (BVC) από το BPP College of Professional Studies του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Lincoln’s Inn, Inns of Court (Barrister at Law). Σήμερα είναι εκ των ιδιοκτητών της εταιρίας SCORDIS, PAPAPETROU & CO LLC. Ο παππούς του, Δρ. Ματθαίος Παπαπέτρου, αποτελεί μια από τις πιο ιστορικές μορφές και εκ των ιδρυτών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

20. Πογιατζιής Κούλλης: Κατάγεται από τη Νήσου, όπου διαμένει μέχρι σήμερα. Είναι 62 χρόνων, παντρεμένος και έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Το 1998 δημιούργησε τη δική του επιχείρηση, η οποία μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στο εμπόριο υλικών οικοδομής. Υπήρξε πρόεδρος της ΜΕΑΠ για 19 χρόνια (1998-2017) και κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ομάδα του Πέρα Χωρίου/Νήσου ανέβηκε από την Δ΄ στη Β΄ κατηγορία, κτυπώντας μάλιστα την πόρτα της Α΄ κατηγορίας. Αγωνίστηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ από το 1974 μέχρι το 1980. Από το 2017 είναι κοινοτάρχης Νήσου, ενώ παράλληλα είναι αντιπρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Πέρα Χωρίου/Νήσου.

21. Πουμπουρής Πόλυς: Γεννήθηκε το 1964, στο Παλαιχώρι. Είναι παντρεμένος και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι ιδιοκτήτης Οικογενειακής Επιχείρησης την οποία διαχειρίζεται με τη σύζυγο του και τους δύο γιους του. Υπήρξε αθλητής της Ποδηλασίας, αναδείχθηκε 5 φορές Πρωταθλητής Κύπρου και κατέγραψε πολλές συμμετοχές και διακρίσεις στο εξωτερικό. Διαχειρίζεται το Τμήμα Ποδηλασίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, το οποίο έχει δραστηριοποιήσει ο ίδιος, μαζί με τον Δημήτρη Καδή το 1995. Έχει καταφέρει, μαζί με τους συνεργάτες του να αναδείξουν την ΟΜΟΝΟΙΑ τη μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία του ποδηλάτου στην Κύπρο.

23. Σταυρινού Στάθης: Γεννήθηκε στη Λευκωσία και είναι 35 χρόνων. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του Εμπορίου. Διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων σε εταιρίες που ειδικεύονται στο Εμπόριο, ενώ από το 2017 είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας SA TRADEHOUSE Ltd. Παράλληλα, ακολούθησε μαθήματα σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο και σε ιδιωτικό Κολέγιο, σχετικά με τους τομείς της Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνου, αλλά και του Μάρκετινγκ. Ήταν ο εισαγωγέας του αναψυκτικού που λάνσαρε ο Σύλλογος, OMONOIA Cola. Είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας από την ημέρα λειτουργίας του ΓΣΠ.

25. Στυλιανού Στέλιος: Γεννήθηκε στο Καϊμακλί (Λευκωσία) το 1951. Το 1970 αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή και με το τέλος της στρατιωτικής του θητείας έφυγε για σπουδές στην Αγγλία. Το 1975 πήρε το πρώτο του πτυχίο από το Queen Mary College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ως Μηχανολόγος Μηχανικός – BSc (Eng), First Class Honours – και συνέχισε με υποτροφία του Πανεπιστημίου του Λονδίνου με ερευνητική εργασία. Το καλοκαίρι του 1980 πήρε το διδακτορικό πτυχίο PhD. Το 1992 απέκτησε και τον τίτλο Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, MBA. Εργάστηκε στην ΑΗΚ από το 1980. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Μονής, Δεκέλειας και Βασιλικού και αργότερα στην Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής, στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ, στη Λευκωσία. Τον Ιούνιο 2010 διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Αφυπηρέτησε τον Ιούνιο 2015. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Μηχανικών (ΣΕΜ), ενώ διετέλεσε και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου και Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ. Είναι παντρεμένος, έχει δυο κόρες και δυο εγγόνια.

33. Χρίστου Λάμπρος: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Στρόβολο. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός και με την επιστροφή του στην Κύπρο, εργάστηκε σε γνωστή Εργοληπτική εταιρία. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως διευθυντής στην εταιρεία Prometheas Asphalt. Είναι μέλος της εθνικής επιτροπής ασφαλτικών Κύπρου. Κατέχει εισιτήριο διαρκείας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από την ημέρα λειτουργίας του ΓΣΠ. Είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου από το 2012.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»

1. Αλέκου Αλέκος: Γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1983, στη Λευκωσία, όπου ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με κατεύθυνση τις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σχέσεις. Έχει φοιτήσει για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο τμήμα Faculty of Economics, University of Ljubljana στη Σλοβενία, μέσω του διεθνούς προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus. Είναι επίσης κάτοχος Διπλώματος Γενικής Τραπεζικής του American Bankers Association και εργάζεται στον τραπεζικό τομέα. Είναι μέλος του σωματείου μας τα τελευταία 5 χρόνια και μέλος των επιτροπών και της γραμματείας της Θύρας 9 από το 2002. Διετέλεσε γενικός υπεύθυνος του 7ου Φεστιβάλ της Θύρας 9 που διοργανώθηκε με επιτυχία στο Ηλίας Πούλλος. Έχει κάνει αυτοέκδοση πρόσφατα το βιβλίο του «Τα παιδιά της Κυριακής» σε 700 αντίτυπα και τα δικαιώματα επανέκδοσης έχουν δοθεί στον εκδοτικό οίκο Ρίζες.

2. Αντωνίου Μάριος: Κατάγεται από την Λευκωσία στην οποία κατοικεί και είναι 38 χρόνων. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά στο πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ στην Αγγλία, ενώ είναι και δόκιμο μέλος στον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW). Από το 2005 εργάζεται στη εταιρεία PWC η οποία είναι από τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς οίκους, τόσο στην Κύπρο, όσο και παγκόσμια. Είναι μέλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από το 2012, ενώ διετέλεσε στέλεχος της γραμματείας της Θύρας 9 για 10 χρόνια, από το 2004 ως το 2014, στην οποία παραμένει μέλος. Συμμετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις σωτηρίας της ΟΜΟΝΟΙΑ, το Μάρτιο του 2013, όπου με τη συνεργασία διοικητικού συμβουλίου και οργανωμένων οπαδών, αλλά και τη συγκλονιστική συνεισφορά του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μαζεύτηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, σε 15 μέρες.

6. Ευσταθίου Αδάμος: Κατάγεται από την Λευκωσία και είναι 25 ετών. Αποφοίτησε το 2011 από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας. Κατά τα μαθητικά του χρόνια διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΕΣΕΜ Λευκωσίας. Σήμερα είναι τελειόφοιτος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον κλάδο των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι Μέλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας και Gold Member. Είναι ο Γενικός Συντονιστής της ΘΥΡΑ 9 και μέλος της Γραμματείας των οργανωμένων εδώ και 8 χρόνια. Συμμετέχει ανελλιπώς στις συναντήσεις με το Δ.Σ, τα ΣΥ.ΦΙ, και άλλα οργανωμένα σύνολα από το 2010.

15. Μηνά Σκεύη: Γεννήθηκε στις 11/11/1988 στη Λάρνακα, όπου και διαμένει. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Accounting & Finance σε ιδιωτικό κολέγιο. Το 2010, με το τέλος των σπουδών, προσλήφθηκε σε Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα (Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ) όπου και εργάζεται μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου και τώρα είναι Λειτουργός του τμήματος Ασφαλειών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ. Επίσης, το 2013 παρακολούθησε το μάθημα Banking Law του I.B.S. Cyprus περνώντας με επιτυχία την εξέταση. Κατέχει εισιτήριο διαρκείας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εδώ και περίπου 17 χρόνια. Εγκρίθηκε μέλος του Συλλόγου το 2013. Το 2009-10 βοήθησε ενεργά στο στήσιμο του κλιμακίου Ακαδημιών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Λάρνακα. Επιπρόσθετα, είναι μέλος του Ομίλου Γυναικών Ομόνοιας Λευκωσίας και τα τελευταία δύο χρόνια βρισκόταν στην Επιτροπή εκδηλώσεων του Ομίλου και μετέπειτα Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

18. Παπέττα Αθηνά: Κατάγεται από το Δίκωμο, μεγάλωσε στο Μπαχρέιν και επέστρεψε για μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2000. Είναι 44 χρονών, μητέρα 2 κοριτσιών, 22 και 18 χρονών. Από τον Οκτώβριο του 2000 εργάζεται σε εμπορική εταιρεία ως γραφέας, η οποία πρόσφατα εξαγοράστηκε από μεγάλη δημόσια εταιρεία, όπου και συνεχίζει να εργάζεται. Είναι μέλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τα τελευταία 6 χρόνια και κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας στην Ανατολική. Υπήρξε μια εκ των ιδρυτικών στελεχών του Ομίλου Γυναικών Ομόνοιας Λευκωσίας. Είναι έφορος του τμήματος Φούτσαλ από το 2011, όπου είχε την χαρά να πανηγυρίσει αρκετούς τίτλους, με πιο πρόσφατο το Κύπελλο 2017-18.

19. Πηχίδης Γεώργιος: Είναι 36 ετών, με καταγωγή από τη Βατυλή και κάτοικος Λακατάμιας. Κάτοχος διπλώματος Νοσηλευτικής σχολής και πτυχίου Νοσηλευτικής Σχολής από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ακολούθως, έκανε ειδίκευση στη Ψυχική Υγεία, στο ΤΕΠΑΚ. Επίσης, είναι κάτοχος IGCSE Αγγλικών, Ελληνικών, Πολιτικής Οικονομίας και Politics English Law. Διετέλεσε Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Νοσηλευτικής Σχολής, Πρόεδρος Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών Νοσηλευτικής σχολής, Πρόεδρος Μαθητικού Συμβουλίου Ενιαίου Λυκείου Αρχαγγέλου και Γραμματέας Επαρχιακής Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΕΣΕΝ Λευκωσίας – Κερύνειας). Ακόμη, είναι κάτοχος προπονητικού διπλώματος UEFA C και διετέλεσε προποπονητής στην ποδοσφαιρική ομάδα, ΑΕΛ Λακατάμιας. Είναι ιδρυτικό μέλος του Fan Club Lakatamias, το οποίο υπηρέτησε και ως Πρόεδρος. Εϊναι Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας και μέλος στην Κεντρική Γραμματεία της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ). Εργάζεται στον θάλαμο υποδοχής του Νοσοκομείου Αθαλάσσας.

27. Τσικκουρής Αντώνης: Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1982. Είναι 35 χρονών, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά από το 2001-2003. Σπούδασε Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά (BΑ Accounting and Finance) στο πανεπιστήμιο του Essex στην Αγγλία το 2003-06 και μετέπειτα ακολούθησε Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Κινδύνου (MA Risk Management), στο πανεπιστήμιο του Nottingham, όπου και αποφοίτησε με Έπαινο (καλύτερος μαθητής στη Διαχείριση Κινδύνου για τη χρονιά) το 2007. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του επέστρεψε στη Κύπρο όπου και εργάζεται από το 2008 σε εμπορική τράπεζα, με ειδίκευση στη Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου, περιλαμβανομένης της επίβλεψης και συντονισμό μεγάλων έργων της τράπεζας, καθώς και την εναρμόνιση των υποχρεώσεων της με τους Θεσμούς.

28. Τσικκουρής Σάββας: Γεννήθηκε στη Λευκωσία και είναι 33 χρονών. Είναι απόφοιτος του GC School of Careers και υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά από το 2003-2005 ως υποδεκανέας. Σπούδασε Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες (BΑ Modern History and Politics) στο Πανεπιστήμιο του Essex, στην Αγγλία, από το 2005-08, όπου διετέλεσε πρόεδρος του συνδέσμου Κυπρίων φοιτητών του Πανεπιστημίου. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία (MA History), στο Πανεπιστήμιο του Warwick όπου και αποφοίτησε με Έπαινο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, επέστρεψε στην Κύπρο όπου και εργάζεται από το 2010 σε ιδιωτικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως καθηγητής Ιστορίας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργάζεται στο Grammar School Λεμεσού, προετοιμάζοντας τελειόφοιτους μαθητές για εισαγωγή σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ειδίκευση στην έρευνα και παρουσίαση εργασιών.

29. Φιλίππου Μιχελής: Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 06/11/1989. Μετά το πέρας της Στρατιωτικής του θητείας μετέβη για σπουδές στο Λέστερ, του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου θήτευσε στο University of Leicester αποκτώντας πτυχίο LLB/Law. Τον επόμενο χρόνο προχώρησε με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Λονδίνο, στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University of London, με ειδίκευση στο φορολογικό Δίκαιο, αποκτώντας LLM/TAX Law. Από το 2014 και αφού πέρασε επιτυχώς τις απαραίτητες εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αποτελεί εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Τοπικού Συλλόγου Λευκωσίας. Από το 2013 μέχρι και σήμερα εργάζεται στο δικηγορικό οίκο Λ. Παπαφιλίππου & Σια ΔΕΠΕ, με κύρια ενασχόλησή του το εταιρικό και φορολογικό Δίκαιο, τις εταιρικές συναλλαγές και αναδιαρθρώσεις καθώς και τη μάχιμη δικηγορία, που αφορά κατά κύριο λόγο, τους πιο πάνω τομείς.

30. Φιλίππου Φίλιππος: Είναι 38 ετών και κατάγεται από την Λεμεσό. Αποφοίτησε το 1997 από την Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, στον κλάδο Τεχνικών Δομικών Έργων και έκτοτε είναι εργοδοτούμενος στην οικογενειακή του επιχείρηση, όπου ενασχολείται με τον εργοληπτικό τομέα. Το 2002 διορίστηκε ως διευθυντής της εταιρείας και επέκτεινε το ρόλο της σε Real Estate & Development. Από το 2008 είναι αδειούχος εργολήπτης και κατέχει την Δ’ τάξη. Είναι διαχρονικός κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας στο Δυτικό διάζωμα και είναι μέλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τον Αύγουστο 2017.

31. Χριστοδούλου Κυριάκος: Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 14/2/1988. Το 2006 μετέβη στην Ελλάδα για σπουδές στα T.E.I. Ηπείρου στο τμήμα Ιχθυολογίας. Το 2011, επιστρέφοντας από τις σπουδές, ανέλαβε την οικογενειακή του επιχείρηση, η οποία ασχολείται με το τομέα των σπουδών του, με σκοπό την ανάπτυξή της. Σήμερα, κατάφερε να διαχειρίζεται ένα Όμιλο Εταιρειών που δημιούργησε ο ίδιος, ο οποίος ασχολείται με το λιανικό και χονδρικό εμπόριο σε Κύπρο και εξωτερικό. Είναι ενεργό μέλος του ΑΣΟΛ από το 2013.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

4. Βασιλακκάς Στέλιος: Γεννήθηκε στην Λάρνακα το 1982. Φοίτησε στην Αμερικάνικη Ακαδημία Λάρνακας, όπου και αποφοίτησε το 2001. Εντάχθηκε στην Εθνική Φρουρά στο Πυροβολικό, όπου απολύθηκε το 2003, για να αρχίσει τις σπουδές του στην Νομική Σχολή του University of Leicester, στη Μεγάλη Βρετανία. Διετέλεσε Γραμματέας του Hellenic Cypriot Society του University of Leicester για δύο θητείες και αποφοίτησε από την Νομική Σχολή το 2006. Ακολούθως μετέβη στο Λονδίνο για μεταπτυχιακό το οποίο ολοκλήρωσε το 2007, αποκτώντας τον τίτλο του Barrister at Law, Lincoln’s Inn. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ήρθε στην Κύπρο και έκανε τη δωδεκάμηνη άσκηση του και από το 2008 μέχρι και σήμερα, είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται στον δικηγορικό οίκο Ε. Φλουρέντζου & Σια Δ.Ε.Π.Ε, ως επικεφαλής του Δικαστηριακού Τμήματος και ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία εκπροσωπώντας, μεταξύ άλλων, μεγάλους Οργανισμούς από την Κύπρο και το εξωτερικό. Είναι νυμφευμένος με την Άδα Ε. Φλουρέντζου και έχουν τρία παιδιά.

13. Κωνσταντίνου Νίκος: Γεννήθηκε το 1969 στο κατεχόμενο χωριό Συγχαρί και είναι παντρεμένος με τρία παιδιά. Είναι εγκεκριμένος λογιστής / ελεγκτής (FCCA) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Έχει φοιτήσει στο πανεπιστήμιο East Anglia στο Norwich της Αγγλίας και κατέχει δίπλωμα σε συστήματα πληροφόρησης (information systems). Κατέχει επίσης πτυχίο Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Warwick Business School της Αγγλίας και Master στη Διοίκηση Υδρογονανθράκων (Oil and Gas) από το πανεπιστήμιο της Γενεύης στην Ελβετία. Έχει υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από το 2008 μέχρι το 2015 και ήταν o εισηγητής και πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Κεντρικής Τράπεζας από το 2013 μέχρι το 2015.

14. Κωστανιάν Μπάρετ: Γεννήθηκε το 1973 στη Λευκωσία και είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Μετά τη συμπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, φοίτησε στο Λονδίνο, στο London College of Printing, όπου απέκτησε δίπλωμα εξειδίκευσης στη λιθογραφία και ασκεί επιχειρηματική δράση στον τομέα. Ηγήθηκε του τμήματος futsal του σωματείου AGBU ΑΡΑΡΑΤ το οποίο κατάφερε να είναι η μόνη Κυπριακή ομάδα futsal με συμμετοχή στους 16 του UEFA Champions League. Πρωτοστάτησε στη συνεργασία ΟΜΟΝΟΙΑΣ/ΑΡΑΡΑΤ και ηγείται του τμήματος τα τελευταία δύο χρόνια (2017 και 2018). Το 2017 η ομάδα ΟΜΟΝΟΙΑ/ΑΡΑΡΑΤ συμμετείχε στους τελικούς πρωταθλήματος και κυπέλλου και κατέκτησε το κύπελλο στους U19. Το 2018 η ΟΜΟΝΟΙΑ/ΑΡΑΡΑΤ κατέκτησε το Κύπελλο και διεκδικεί το πρωτάθλημα. Επίσης η ομάδα U19 έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και διεκδικεί το κύπελλο.

22. Σάββα Νίκος (Μούζουρος): Γεννήθηκε το 1958, στην Λάπηθο της επαρχίας Κερύνειας, από όπου και κατάγεται. Αποφοίτησε από το Πολυτεχνείο TRAIN VUIA στον κλάδο μηχανολογίας με B.Sc, M.Sc και από το CEPECA με PhD στο Marketing & Management. Εργάζεται ως εκπαιδευτής μηχανολογίας στις Τεχνικές Σχολές. Επίσης, είναι ιδρυτής της εταιρίας LAGROME Trading Ltd, που εισάγει ελαστικά, μπαταρίες και λιπαντικά. Είναι παντρεμένος και έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Είναι κάτοικος Λεμεσού. Είναι μέλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από το 1987.

24. Στυλιανίδης Μαρίνος: Αγωνίστηκε στην ομάδα Πετόσφαιρας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για 16 χρόνια. Διετέλεσε για τέσσερα χρόνια πρόεδρος της Επιτροπής Πετόσφαιρας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και ακολούθως υπηρέτησε το Τμήμα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη διάρκεια της θητείας του, η ομάδα Πετόσφαιρας κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, δύο σούπερ-καπ και δύο Κύπελλα. Εργάστηκε ως υπεύθυνος ασφαλείας στην Αμερικανική Πρεσβεία, στην Κύπρο και την Ιορδανία. Σήμερα εργάζεται σε ελεγκτικό γραφείο. Αποφοίτησε από τον κλάδο Οικονομικών του Λυκείου Αρρένων, το 1984.

26. Τραν Γιάννος: Γεννήθηκε το 1983 στην Μόσχα. Είναι απόφοιτος του Grammar School Λευκωσίας. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Εθνική Φρουρά, στις Δυνάμεις Καταδρομών ως Λοχίας, σπούδασε στην Αγία Πετρούπολη τη Ρωσική Γλώσσα και στη συνέχεια στο University of Central Lancashire στην Αγγλία Διοίκηση Αθλητισμού & Marketing. Κατά την διάρκεια των σπουδών του στην Αγγλία, απέκτησε δύο διπλώματα (1o & 2o επίπεδο της FA) προπονητικής ποδοσφαίρου και απέκτησε εμπειρία προπονητικής μέσα από πρακτικά μαθήματα σε ακαδημίες ποδοσφαίρου στην Αγγλία. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του εξάσκησε το επάγγελμα προπονητή ποδοσφαίρου σε ακαδημίες στην Κύπρο για 3 χρόνια, στις ηλικίες 6-12 χρονών και στη συνέχεια εργάστηκε για 2 χρόνια σε μεγάλο εκδοτικό οίκο, στο τμήμα πωλήσεων media του ομίλου. Τα τελευταία 7 χρόνια εργάζεται σε όμιλο εταιρειών, στο τμήμα πωλήσεων media. Παράλληλα απόκτησε MBA στο Cyprus Institute of Marketing καθώς και το Professional Diploma στο Digital Marketing στο Cyprus International Institute of Management. Εδώ και 4 χρόνια είναι σύμβουλος εταιρειών σε θέματα Online Marketing & Communication.

32. Χριστοδούλου Χριστόδουλος: Γεννήθηκε στα Λύμπια το1968, είναι νυμφευμένος και έχει αποκτήσει δύο κορίτσια. Σπούδασε δημοσιογραφία και ΜΜΕ αποφοιτώντας με άριστα, ενώ απέκτησε Διδακτορικό στα ΜΜΕ και στην Επικοινωνιολογία. Από το 2004 εργάζεται ως δημοσιογράφος – παρουσιαστής στο ΡΙΚ, ενώ δούλεψε και στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΛΟΓΟΣ και ΑΝΤ1. Υπήρξε αρχισυντάκτης της εφημερίδας ΝΕΟΛΑΙΑ, όπως και συνεργάτης σε περιοδικά και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Είναι συνιδιοκτήτης ιδιωτικής εταιρείας παραγωγής και οργάνωσης πολιτισμικών δραστηριοτήτων, συνεδρίων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και σύμβουλο εταιρειών. Επίσης, διδάσκει στο Alexander College (Πανεπιστήμιο). Τον Ιούνιο του 2012 εκλέχθηκε στο Δ.Σ. της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και παρέμεινε μέχρι πρόσφατα.