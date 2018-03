Στην Πάφο για επάνοδο στις νίκες

Στα νικηφόρα αποτελέσματα θέλει να επανέλθει αυτή την Κυριακή η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Οι ήττες από Αpollon Ladies και Α.Ε. Αμμοχώστου δεν πτόησαν το ηθικό των ποδοσφαιριστριών, οι οποίες θέλουν νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάφια, για να παραμείνουν ζωντανές στη μάχη για την τέταρτη θέση:

“Ο Κυριακάτικος αγώνας θα διεξαχθεί στα βοηθητικά της Pafos FC και θα ξεκινήσει στις 11:00.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ απέχει μόλις ένα βαθμό από τη Λευκοθέα που είναι αυτή την στιγμή στην τέταρτη θέση, με το «τριφύλλι» να θέλει νίκη στα δύο τελευταία παιχνίδια, προκειμένου να διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει για να μπει στην τετράδα.

Δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου παραχώρησε η ποδοσφαιρίστρια της ομάδας μας, Χρυστάλλα Γιαγκουλή: «Είναι ένα κρισιμότερο παιχνίδι, καθώς θα καθορίσει πολλά για τον στόχο της τέταρτης θέσης. Η προετοιμασία εξελίσσεται ομαλά, όπως πάντοτε. Θεωρώ πως αν κερδίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι κατά πάσα πιθανότητα θα τερματίσουμε τέταρτες, γι’ αυτό πρέπει να μπούμε δυναμικά στην αναμέτρηση και να πιστέψουμε στη νίκη».

Βαθμολογία (16 αγώνες)

BARCELONA FA 46 APOLLON LADIES 41 Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 40 ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ 24 ΟΜΟΝΟΙΑ 23 ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 20 ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 17 ΠΑΦΙΑ 16 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 6 ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών 0

17η αγωνιστική

ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών

BARCELONA FA vs ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

ΠΑΦΙΑ vs ΟΜΟΝΟΙΑ

Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs APOLLON LADIES”.