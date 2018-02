Παρέμβαση Μαργκάσα για τις φήμες και τις ψευδολογίες

Καταλαβαίνω και σέβομαι την απογοήτευση που νιώθουμε τις τελευταίες ώρες για την ομάδα μας. Δεν μπορώ όμως να αποδεχθώ ανυπόστατες και αβάσιμες φήμες και ψευδολογίες να καταστρέψουν το όνομα και την καριέρα μου και να δημιουργούν προβλήματα στην οικογένεια μου. Θα κάνω τα πάντα για να κρατήσω το όνομα μου καθαρό και παρακαλώ να το σεβαστείτε αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον #PASP για τη συμπαράσταση.

A post shared by Renato Margaça (@margaca28) on Feb 22, 2018 at 6:03am PST