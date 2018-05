Παναγή: «Πιο δυνατός από ποτέ»

Σας ευχαριστω ολους για την ψηφο και την στηριξη σας!!! Ηταν μια δυσκολη χρονια για εμενα,αλλα με την βοηθεια ολων αυτων που ηταν διπλα μου και με την βοηθεια του Θεου, αντιμετωπισα τον τραυματισμο μου με θετικη σκεψη και ειμαι αισιοδοξος οτι θα επιστρεψω ξανα στο γηπεδο πιο δυνατος απο ποτε!!!🙏🙏🙏⚽⚽ #paspawards #paspTopSave

A post shared by Constantinos Panayi (@c_panayi) on May 12, 2018 at 3:54am PDT