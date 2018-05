Ομόνοια: Τι δουλειά κάνουν τα 15 μέλη του συμβουλίου

Ο Λώρης Κυριάκου είναι ο 12ος πρόεδρος στην ιστορία της Ομόνοιας. Ο συνδυασμός του κ. Κυριάκου πήρε ισχυρή εντολή από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης και στα 15 πρόσωπα που απαρτίζουν τον συνδυασμό.

Δείτε ποιο κάτω τα 15 μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ομόνοιας και τα βιογραφικά τους.

Κυριάκου Λώρης

Γεννήθηκε το 1959, κατάγεται από το Νέο Χωριό Κυθρέας και διαμένει στη Λευκωσία. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Βουκουρεστίου το 1987 και απέκτησε τίτλο ειδικότητας το 1991 στη Δερματολογία και Αφροδισιολογία. Κατά τα χρόνια των σπουδών του ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση και διετέλεσε πρόεδρος των Κυπρίων Φοιτητών της Ρουμανίας για τέσσερα χρόνια, όπως και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΦΝΕ. Σήμερα ασκεί την ιατρική ως δερματολόγος – αφροδισιολόγος. Έχει συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις ως ομιλητής, για τα θέματα της ειδικότητάς του. Είναι μέλος της Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας Κύπρου και της Πανευρωπαϊκής Δερματολογικής Εταιρείας. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Πανευρωπαϊκής, καθώς και της Παγκόσμιας Εταιρείας για τη Σεξουαλική Υγεία, στις οποίες συνεχίζει να έχει έντονη επιστημονική παρουσία. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από το 1998-2008 και Εκπρόσωπος Τύπου του Σωματείου για πολλά χρόνια, καθώς επίσης και επικεφαλής του πετοσφαιρικού τμήματος.

Ιωάννου Φώτος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Είναι 57 χρονών, είναι απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου και απόφοιτος κολεγίου. Τα τελευταία επτά χρόνια εργάζεται σε λογιστικό / ελεγκτικό γραφείο. Υπηρετεί τον Σύλλογο ως μέλος του Διοικητικού Συμβούλου από το 2004, έχοντας υπό την ευθύνη του το Τμήμα Πετόσφαιρας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, με τη συμβολή των συνεργατών του στην επιτροπή πετόσφαιρας, η ομάδα πετόσφαιρας κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και τέσσερα σούπερ καπ, ενώ κατέγραψε και θετικές παρουσίες στην Ευρώπη.

Αργυρίδης Μάριος

Κατάγεται από τη Γαλάτα και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι 50 χρόνων, παντρεμένος και έχει αποκτήσει δύο κόρες. Σπούδασε λογιστικά στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό. Τα τελευταία δέκα χρόνια είναι Οικονομικός Διευθυντής σε Πολυεθνική εταιρία, ενώ πρόσφατα διορίστηκε Διευθυντής του γραφείου της εταιρίας στην Κύπρο. Αποτελεί μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου για τέσσερα χρόνια. Είναι μέλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από το 1991.

Γεωργίου Γιώργος

Κατάγεται από τη Μια Μηλιά και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι 50 χρόνων, παντρεμένος και έχει αποκτήσει δύο κόρες. Είναι κάτοχος Bachelor στον κλάδο Electrical Engineering και Master στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών από το Πολυτεχνείο Βουδαπέστης, όπως επίσης κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ Ολλανδίας. Είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρίας “Αιμίλιος Ηλιάδης”. Είναι μέλος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια.

Ιωάννου Γιαννάκης (Βενιζέλος)

Γεννήθηκε στο Μαραθόβουνο το 1956. Από το 1960 ζει στη Λευκωσία. Παντρεύτηκε το 1983 και απέκτησε δυο θυγατέρες. Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός με ειδίκευση στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής. Εργάζεται στον τομέα αυτό από το 1985 μέχρι σήμερα. Από το 1999 μέχρι σήμερα είναι διευθυντής/ιδιοκτήτης εταιρείας που ασχολείται με το αντικείμενο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΣΤ’ Έγκωμης και ακολούθως του ΣΤ’ Λευκωσίας, από το 1989 μέχρι το 2014. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου των αντιπροσώπων Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κύπρου. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από το καλοκαίρι του 2012, μέχρι σήμερα.

Καϊλή Ελένη

Είναι 30 ετών και γεννήθηκε στη Λευκωσία. Είναι κάτοχος πτυχίου Multimedia του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με ιδιαίτερες γνώσεις στο marketing, advertising και business management. Εργάστηκε στον τομέα της για κάποια χρόνια, ενώ πλέον ανήκει στο εργατικό δυναμικό της CYTA. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία και έχει λάβει μέρος στο γυναικείο πρωτάθλημα πανεπιστημίων, καθώς και στο πρωτάθλημα γυναικείου ποδοσφαίρου με τα χρώματα της Χρυσομηλιάς Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας και της Vamos Ιδαλίου. Με την τελευταία κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελλο και ασπίδα, ενώ αγωνίστηκε και στο θεσμό του Champions League.

Κουντουρής Χριστόδουλος

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1977. Είναι 41 χρονών, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στον ίδιο τομέα (ΜΒΑ) από το CIIM. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση και υπήρξε Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών, όπως επίσης και Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης (ΕΦΕΚ Αθήνας). Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας όπως επίσης και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Εργάζεται ως Country Sales Manager στη εταιρεία Laiko Cosmos Trading ltd.

Κυριακίδης Σωτήρης

Κατάγεται από το Νέο Χωριό Κυθρέας. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, παντρεμένος και έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Έχει εργασθεί στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο και το εξωτερικό, κατά την περίοδο 1976-1983. Προΐσταται σήμερα του Αρχιτεκτονικού Γραφείου Σωτήρης Κ. Κυριακίδης και Συνεργάτες, το οποίο ίδρυσε τον Οκτώβρη του 1983. Διετέλεσε Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ για μια δεκαετία, Δημοτικός Σύμβουλος Έγκωμης (1991-1996), Μέλος Δ.Σ. Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (1991-96) και Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Έγκωμης (1988-1993).

Μιχαηλίδης Παναγιώτης (Πανίκος)

Γεννήθηκε το 1965, είναι παντρεμένος και έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Είναι τελειόφοιτος του Grammar School και ιδιοκτήτης της εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΤΔ. Είναι πρόεδρος του Σωματείου, Αναγέννηση Παλλουριώτισσας, όπως και κομματικό στέλεχος του ΑΚΕΛ. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του τελευταίου εν ενεργεία Συνδέσμου Φιλάθλων Λευκωσίας, όπως και έφορος του τμήματος πετόσφαιρας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για πέντε χρόνια.

Παπαπέτρου Ματθαίος

Κατάγεται από τη Λευκωσία, είναι 38 χρόνων, παντρεμένος και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Απέκτησε το LL.B. (Hons), το 2004, από το University of Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον επόμενο χρόνο ακολούθησε το Bar Vocational Course (BVC) από το BPP College of Professional Studies του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Lincoln’s Inn, Inns of Court (Barrister at Law). Σήμερα είναι εκ των ιδιοκτητών της εταιρίας SCORDIS, PAPAPETROU & CO LLC. Ο παππούς του, Δρ. Ματθαίος Παπαπέτρου, αποτελεί μια από τις πιο ιστορικές μορφές και εκ των ιδρυτών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Πογιατζιής Κούλλης

Κατάγεται από τη Νήσου, όπου διαμένει μέχρι σήμερα. Είναι 62 χρόνων, παντρεμένος και έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Το 1998 δημιούργησε τη δική του επιχείρηση, η οποία μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στο εμπόριο υλικών οικοδομής. Υπήρξε πρόεδρος της ΜΕΑΠ για 19 χρόνια (1998-2017) και κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ομάδα του Πέρα Χωρίου/Νήσου ανέβηκε από την Δ΄ στη Β΄ κατηγορία, κτυπώντας μάλιστα την πόρτα της Α΄ κατηγορίας. Αγωνίστηκε στην ΟΜΟΝΟΙΑ από το 1974 μέχρι το 1980. Από το 2017 είναι κοινοτάρχης Νήσου, ενώ παράλληλα είναι αντιπρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Πέρα Χωρίου/Νήσου.

Πουμπουρής Πόλυς

Γεννήθηκε το 1964, στο Παλαιχώρι. Είναι παντρεμένος και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι ιδιοκτήτης Οικογενειακής Επιχείρησης την οποία διαχειρίζεται με τη σύζυγο του και τους δύο γιους του. Υπήρξε αθλητής της Ποδηλασίας, αναδείχθηκε 5 φορές Πρωταθλητής Κύπρου και κατέγραψε πολλές συμμετοχές και διακρίσεις στο εξωτερικό. Διαχειρίζεται το Τμήμα Ποδηλασίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, το οποίο έχει δραστηριοποιήσει ο ίδιος, μαζί με τον Δημήτρη Καδή το 1995. Έχει καταφέρει, μαζί με τους συνεργάτες του να αναδείξουν την ΟΜΟΝΟΙΑ τη μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία του ποδηλάτου στην Κύπρο.

Σταυρινού Στάθης

Γεννήθηκε στη Λευκωσία και είναι 35 χρόνων. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του Εμπορίου. Διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων σε εταιρίες που ειδικεύονται στο Εμπόριο, ενώ από το 2017 είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας SA TRADEHOUSE Ltd. Παράλληλα, ακολούθησε μαθήματα σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο και σε ιδιωτικό Κολέγιο, σχετικά με τους τομείς της Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνου, αλλά και του Μάρκετινγκ. Ήταν ο εισαγωγέας του αναψυκτικού που λάνσαρε ο Σύλλογος, OMONOIA Cola. Είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας από την ημέρα λειτουργίας του ΓΣΠ.

Στυλιανού Στέλιος

Γεννήθηκε στο Καϊμακλί (Λευκωσία) το 1951. Το 1970 αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή και με το τέλος της στρατιωτικής του θητείας έφυγε για σπουδές στην Αγγλία. Το 1975 πήρε το πρώτο του πτυχίο από το Queen Mary College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ως Μηχανολόγος Μηχανικός – BSc (Eng), First Class Honours – και συνέχισε με υποτροφία του Πανεπιστημίου του Λονδίνου με ερευνητική εργασία. Το καλοκαίρι του 1980 πήρε το διδακτορικό πτυχίο PhD. Το 1992 απέκτησε και τον τίτλο Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, MBA. Εργάστηκε στην ΑΗΚ από το 1980. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Μονής, Δεκέλειας και Βασιλικού και αργότερα στην Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής, στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ, στη Λευκωσία. Τον Ιούνιο 2010 διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Αφυπηρέτησε τον Ιούνιο 2015. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Μηχανικών (ΣΕΜ), ενώ διετέλεσε και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου και Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ. Είναι παντρεμένος, έχει δυο κόρες και δυο εγγόνια.

Χρίστου Λάμπρος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Στρόβολο. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός και με την επιστροφή του στην Κύπρο, εργάστηκε σε γνωστή Εργοληπτική εταιρία. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως διευθυντής στην εταιρεία Prometheas Asphalt. Είναι μέλος της εθνικής επιτροπής ασφαλτικών Κύπρου. Κατέχει εισιτήριο διαρκείας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από την ημέρα λειτουργίας του ΓΣΠ. Είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου από το 2012.