Ομόνοια: Σύγκλιση απόψεων με τον επενδυτή

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΗ

Το «Goal» χθες είχε αποκαλύψει ότι ο υποψήφιος επενδυτής στην Ομόνοια είναι Κύπριος που ζει μόνιμα στην Αμερική. Και το όνομα αυτού… Σταύρος Παπασταύρου. Μάλιστα, οι επαφές της ομάδας μελών του σωματείου με την πλευρά του επενδυτή έχουν προχωρήσει σε σημαντικό σημείο, όπως πληροφορούμαστε. Υπάρχει σύγκλιση απόψεων σε πολλά ζητήματα που αφορούν στην πιθανή συμφωνία τους και θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου να δώσουν τα χέρια.

Έχει γίνει σημαντική προεργασία, ανάλυση του πλάνου και ενδεχομένως αρχές της ερχόμενης εβδομάδας η ομάδα μελών του συλλόγου να είναι σε θέση να τοποθετηθεί και να δώσει λεπτομέρειες. Οι συζητήσεις γίνονται με συνεργάτες του κ. Παπασταύρου, που βρίσκονται στην Κύπρο και εφόσον υπάρξει κατάληξη, μέσα στις επόμενες μέρες ίσως έλθει και ο ίδιος στην Κύπρο για την τελική συμφωνία και την υπογραφή συμβολαίου. Για όλα όσα διαδραματίζονται, κυρίως το τελευταίο διάστημα, είναι ενήμερος και ο πρόεδρος του σωματείου, Αντώνης Τζιωνής. Άλλωστε, ο επενδυτής μέσω των συνεργατών τους εξέφρασε επίσημα το ενδιαφέρον του για εμπλοκή στα διοικητικά της Ομόνοιας.

Ανάμεσα στα πολλά που έχουν συζητηθεί, είναι βεβαίως και ο τρόπος που θα λειτουργήσουν οι δυο πλευρές, σωματείο και επενδυτής. Αυτό που διαβεβαιώνεται είναι ότι το σωματείο δεν θα χάσει από τη σημερινή ταυτότητά του, ενώ θα προκύψει σύμφωνα με τα όσα συζητούνται συμβούλιο που θα αποτελείται από μέλη του σωματείου και εκπροσώπων του επενδυτή αλλά και επιπλέον άτομα κοινής αποδοχής. Αυτό που αποτελεί πρώτιστο μέλημα είναι η διασφάλιση του σωματείου. Παράλληλα, σύμφωνα με την επένδυση που ενδέχεται να γίνει, θεωρείται βέβαιο πως θα επιτρέψει στην ομάδα να είναι ανταγωνιστική και με προοπτική να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Κατσουρίδης συνεχίζει τις ενέργειές του για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων αλλά και στελέχωσης ισχυρού συνδυασμού. Ως γνωστόν, με πρόσφατη τοποθέτησή του έθεσε ως κύριο μέλημα, την ενότητα και το οικονομικό προαπαιτούμενο. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται εξέλιξη και από την πλευρά του, ενώ τα μέλη αναμένουν και την ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα λάβει χώρα η Εκλογική Γενική Συνέλευση.

