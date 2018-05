O Κατελάρης συγκινεί και συγκλονίζει! (pics)

Κέντρο Νεότητος Ανθούπολης: Ποτέ μην ξεχνάς από που ξεκίνησες..Περίπου 10-12 χρόνια μετά έχω την ευκαιρία να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα:να αγωνίζομαι στην ομάδα που από μικρός υποστήριζα,που ονειρευόμουν μια μέρα να φορέσω τη φανέλα της και να αγωνιστώ μπροστά απ’ τον κόσμο της..Τα κατάφερα και είμαι περήφανος που κατάφερα να υλοποιήσω τον στόχο μου..Κάθε ανθρώπινη ιστορία είναι μοναδική όπως και η δική μου με εμπόδια, με απογοητεύσεις με χαρές και λύπες όλα όμως μαθήματα για ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία..Φτάνει να ζείς και να αναπνέεις για τους στόχους σου, φτάνει να ξέρεις πως η ζωή έχει κρυμμένο κάτι καλό για ‘σένα..Θα σε δοκιμάσει ξανά και ξανά!Θα σε ρίξει!Μόνο όμως αν ξανασηκωθείς στα πόδια σου και υψώσεις το ανάστημα σου θα δείς τι σου κρύβει..Σε αυτό το γήπεδο περνούσα τις περισσότερες ώρες της μέρας μου με φίλους που ακόμα είναι δίπλα μου,που ακόμα είμαι δίπλα τους και θα είμαι για πάντα..Ευχαριστώ όσους με στήριξαν και πίστεψαν σε ‘μένα..

