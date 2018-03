Ο Κατελάρης και το ξεχωριστό του μήνυμα (pics)

“Πίσω από κάθε μικρή η μεγάλη επιτυχία του κάθε αθλητή βρίσκονται ώρες ιδρώτα και κούρασης,βρίσκονται στιγμές απογοήτευσης ή μικρές αποτυχίες,στερήσεις,άγχος,μια αφέλεια που δεν πρόλαβε να ζήσει.Δεν είναι εύκολη υπόθεση και όσο και να προσπαθήσει κάποιος να μπει στην θέση τους,ποτέ δεν θα ταυτιστεί απόλυτα μαζί τους αν δεν είναι και ο ίδιος αθλητής.Γι’αυτό,ανεξάρτητα απο το άθλημα,απο το φύλο,από την αποτυχία η την επιτυχία,χειροκρότησε τον.το αξίζει..!”

