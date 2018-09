Μεχίας: «Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε»

Ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας Τόμας Μεχίας, με ανάρτησή του στο Twitter έστειλε μήνυμα ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της ομάδας. «Διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων αλλά έχουμε πολλά να βελτιώσουμε το επίπεδό μας. Μπροστά μας το δεύτερο ματς εντός έδρας και αυτός είναι ο στόχος», έγραψε ο έμπειρος κίπερ.

international break but we have so many work to improve our level.

in front of us second game at home, that’s the target!! ☘️ pic.twitter.com/HA5cSUQcik

— Tomas Mejías Osorio (@Tomas_Mejias) September 3, 2018