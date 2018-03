Με 14 ομάδες στο τουρνουά της Αγίας Νάπας η Oμόνοια

Δεκατέσσερις ομάδες θα εκπροσωπήσουν την ΟΜΟΝΟΙΑ στο φετινό διεθνές τουρνουά Ayia Napa Youth Soccer Festival 2018, εκ των οποίων οι 13 είναι ομάδες αγοριών και η μία ομάδα κοριτσιών. Στο τουρνουά συμμετέχουν περισσότερες από 350 ομάδες, με ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από το 2002 μέχρι το 2012:

“Το τουρνουά θα ξεκινήσει το Σάββατο, 31 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί τη Μεγάλη Πέμπτη, 05 Απριλίου.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ συμμετέχει στις κατηγορίες 2005 (δύο ομάδες), 2006 (τέσσερις ομάδες), 2007 (δύο ομάδες), 2008 (τρεις ομάδες), 2009 (μια ομάδα) και 2011 (μια ομάδα). Έξι ομάδες της Ακαδημίας μας προέρχονται από το Κλιμάκιο Λευκωσία, τέσσερις από το Κλιμάκιο Λάρνακας και τρεις από το Κλιμάκιο Λεμεσού. Στην κατηγορία Νεανίδων (U16), δήλωσαν συμμετοχή από την ΟΜΟΝΟΙΑ και τη Barcelona FA, συνεπώς θα διαγωνιστούν απευθείας σε διπλό τελικό. Σημειώνεται πως πέρσι τον τίτλο κατέκτησε η ομάδα από το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Αναλυτικά:

Κατηγορία 2005



1ος όμιλος: ΟΜΟΝΟΙΑ (2) Κλιμάκιο Λάρνακας, Ακαδημία Ευθυμιάδη, Ανόρθωση Κλιμάκιο Λεμεσού, ΕΝΠ

-Πρόγραμμα

Κυριακή, 01 Απριλίου

Ανόρθωση Κλιμάκιο Λεμεσού vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λάρνακας

ΕΝΠ vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λάρνακας

Δευτέρα, 02 Απριλίου

Ακαδημία Ευθυμιάδη vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λάρνακας

3ος όμιλος: ΟΜΟΝΟΙΑ (1), Fun Fan, Ολυμπιακός Πειραιώς Κλιμάκιο Λεμεσού (2), Αγία Νάπα Soccer School

-Πρόγραμμα

Κυριακή, 1 Απριλίου

Fun Fan vs ΟΜΟΝΟΙΑ (1)

Αγία Νάπα Soccer School vs ΟΜΟΝΟΙΑ (1)

Δευτέρα, 2 Απριλίου

Ολυμπιακός Πειραιώς Κλιμάκιο Λεμεσού (2) vs ΟΜΟΝΟΙΑ (1)

Κατηγορία 2006

1ος όμιλος: ΟΜΟΝΟΙΑ (1), Αναγέννηση Δερύνειας, Ακρίτας Χλώρακας (Coerver Partner), Ανόρθωση Κλιμάκιο Λευκωσίας.

-Πρόγραμμα:

Σάββατο, 31 Μαρτίου

ΟΜΟΝΟΙΑ (1) vs Αναγέννηση Δερύνειας

ΟΜΟΝΟΙΑ (1) vs Ανόρθωση Κλιμάκιο Λευκωσίας

Κυριακή, 01 Απριλίου

ΟΜΟΝΟΙΑ (1) vs Ακρίτας Χλώρακας (Coerver Partner)

3ος όμιλος: ΟΜΟΝΟΙΑ (2), Uczniowski Klub Sportowy (Poland), Paralimni Kids Soccer, Μιλτιάδης Τάλας

-Πρόγραμμα:

Σάββατο, 31 Μαρτίου

Μιλτιάδης Τάλας vs ΟΜΟΝΟΙΑ (2)

Κυριακή, 1 Απριλίου

Paralimni Kids Soccer vs ΟΜΟΝΟΙΑ (2)

Uczniowski Klub Sportowy (Poland) vs ΟΜΟΝΟΙΑ (2)

6ος όμιλος: ΟΜΟΝΟΙΑ (3) Κλιμάκιο Λεμεσού, Ομόνοια Αραδίππου, ΘΟΪ Λακατάμιας, Ανόρθωση Κλιμάκιο Λεμεσού.

-Πρόγραμμα:

Σάββατο, 31 Μαρτίου

ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λεμεσού vs Ομόνοια Αραδίππου

ΘΟΪ Λακατάμιας vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λεμεσού

Κυριακή, 01 Απριλίου

ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας Λεμεσού vs Ανόρθωση Κλιμάκιο Λεμεσού

7ος όμιλος: ΟΜΟΝΟΙΑ (4) Κλιμάκιο Λάρνακας, Lemasia Football Academy, Ανόρθωση Κλιμάκιο Λάρνακας, Nikki Coerver.

-Πρόγραμμα:

Σάββατο, 31 Μαρτίου

Ανόρθωση Κλιμάκιο Λάρνακας vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λάρνακας

Lemasia Football Academy vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λάρνακας

Κυριακή, 01 Απριλίου

ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λάρνακας vs Nikki Coerver

Κατηγορία 2007

7ος όμιλος: ΟMΟΝΟΙΑ (2) Κλιμάκιο Λάρνακας, Ολυμπιακός Πειραιώς Κλιμάκιο Αμμοχώστου, Alsos Arena, Stripes FA.

-Πρόγραμμα:

Σάββατο, 31 Μαρτίου

Ολυμπιακός Πειραιώς Κλιμάκιο Αμμοχώστου vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λάρνακας

ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λάρνακας vs Stripes FA

Κυριακή, 01 Απριλίου

ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λάρνακας vs Alsos Arena

9ος όμιλος: ΟΜΟΝΟΙΑ (1), First Touch, Μιλτιάδης Τάλας, Ανόρθωση Κλιμάκιο Λεμεσού.

-Πρόγραμμα:

Σάββατο, 31 Μαρτίου

Μιλτιάδης Τάλας vs ΟΜΟΝΟΙΑ (1)

Κυριακή, 01 Απριλίου

First Touch vs ΟΜΟΝΟΙΑ (1)

Ανόρθωση Κλιμάκιο Λεμεσού vs ΟΜΟΝΟΙΑ (1)

Κατηγορία 2008

6ος όμιλος: ΟΜΟΝΟΙΑ (1), Juventus Academy Lebanon, Ανόρθωση Κλιμάκιο Λάρνακας (2), Ολυμπιακός Πειραιώς Κλιμάκιο Λεμεσού.

-Πρόγραμμα:

Σάββατο, 31 Μαρτίου

Ανόρθωση Κλιμάκιο Λάρνακας (2) vs ΟΜΟΝΟΙΑ (1)

Κυριακή, 01 Απριλίου

Juventus Academy Lebanon vs ΟΜΟΝΟΙΑ (1)

Ολυμπιακός Πειραιώς Κλιμάκιο Λεμεσού vs ΟΜΟΝΟΙΑ (1)

8ος όμιλος: ΟΜΟΝΟΙΑ (2) Κλιμάκιο Λεμεσού, Modern Star Lebanon, Ανόρθωση Κλιμάκιο Λάρνακας (1), Galacticos

-Πρόγραμμα:

Σάββατο, 31 Μαρτίου

ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λεμεσού vs Galacticos

Κυριακή, 1 Απριλίου

Modern Star Lebanon vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λεμεσού

Ανόρθωση Κλιμάκιο Λάρνακας (1) vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λεμεσού

9ος όμιλος: ΟΜΟΝΟΙΑ (3) Κλιμάκιο Λάρνακας, Milenko Spoljaric FS, Champions Ύψωνα, Athletico Club Beirut (4).

-Πρόγραμμα:

Σάββατο, 31 Μαρτίου

Champions Ύψωνα vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λάρνακας

Κυριακή, 01 Απριλίου

Milenko Spoljaric FS vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λάρνακας

ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λάρνακας vs Athletico Club Beirut (4)

Κατηγορία 2009

8ος όμιλος: ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΕΚ Λάρνακας, Barcelona FA, ΘΟΪ Λακατάμιας.

-Πρόγραμμα:

Σάββατο, 31 Μαρτίου

ΑΕΚ Λάρνακας vs ΟΜΟΝΟΙΑ

ΘΟΪ Λακατάμιας vs ΟΜΟΝΟΙΑ

Κυριακή, 01 Απριλίου

Barcelona FA vs ΟΜΟΝΟΙΑ

Κατηγορία 2011

2ος όμιλος: ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λεμεσού, Paralimni KIds Soccer, Ελπίδα Ξυλοφάγου, Fan Αίαντας, Strikers FA.

-Πρόγραμμα:

Σάββατο, 31 Μαρτίου

Paralimni KIds Soccer vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λεμεσού

ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λεμεσού vs Strikers FA

Κυριακή, 01 Απριλίου

Fan Αίαντας vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λεμεσού

Ελπίδα Ξυλοφάγου vs ΟΜΟΝΟΙΑ Κλιμάκιο Λεμεσού”.