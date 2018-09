Η… βαθμολογία του Γκόμεθ και το μήνυμα

Ο τεχνικός διευθυντής της Ομόνοιας Άνχελ Γκόμεθ μας έχει συνηθίσει στις αναρτήσεις μετά από κάτι σημαντικό για την ομάδα του. Αυτή τη φορά τιτίβισε και για το ιδανικό ξεκίνημα των πρασίνων και τις δύο σερί νίκες, αναρτώντας και σχετική βαθμολογία του πρωταθλήματος. «Βήμα με βήμα. 6 στους 6 (σ.σ εννοεί βαθμούς). Τεράστια προσπάθεια από όλη την ομάδα! Πάμε!»

Step by step. 6 de 6. Enorme esfuerzo de todo el equipo !!!! Come on !!!! pic.twitter.com/6iGYFGoLkV

— A gomez (@Angelgomez76R) September 17, 2018