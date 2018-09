H απάντηση της Ομόνοιας στον Μότα

Ο Μάρκο Μότα υποβλήθηκε τη Δευτέρα σε χειρουργική επέμβαση και η Ομόνοια στέλνει μήνυμα στήριξης στον Ιταλό μπακ εκφράζοντας τη βεβαιότητα της ότι ο έμπειρος ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει δριμύτερος στους αγωνιστικούς χώρους.

«Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, Μάρκο. Είμαστε δίπλα σου. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα επιστρέψεις δριμύτερος», έγραψε στο twitter το γραφείο Τύπου του τριφυλλιού.

Υποβλήθηκε χτες σε χειρουργική επέμβαση ο Μάρκο Μότα.

We wish you a speedy recovery Marco! We stand by your side! We have no doubt that you will be back stronger!

