Ο τεχνικός διευθυντής της Ομόνοιας Άνχελ Γκόμεθ τοποθετήθηκε μέσω twitter για την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον Χριστιάν Φώτη.

Ο Ισπανός «στάθηκε» στο γεγονός ότι ο δεξιός οπισθοφύλακας των πρασίνων είναι μόλις 16 χρονών, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η ομάδα τον πιστεύει.

Δείτε την ανάρτηση του:

Good lucks Foti !!!! 16 years old!! We believe in you !! pic.twitter.com/UFsJLbb2HG

— A gomez (@Angelgomez76R) July 3, 2018