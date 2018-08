Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Ομόνοιας στο πρωτάθλημα της περιόδου 2018/19 ο τεχνικός διευθυντής των πρασίνων, Άνχελ Γκόμεθ στέλνει σύνθημα εμπιστοσύνης στο ποδοσφαιρικό τμήμα των πρασίνων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ισπανός, έγραψε: «Σας εμπιστεύομαι όλους. Πάμε να το κάνουμε» (σ.σ. εννοεί να το πετύχουμε), ήταν το μήνυμα του τεχνικού διευθυντή του τριφυλλιού.

I trust all of you. Let’s go for it … pic.twitter.com/hU8scXFSnb

— A gomez (@Angelgomez76R) August 25, 2018