Επιβεβαιώνει ο Χριστοδούλου: «Ο κλήρος στον Κατσουρίδη»

O Niκόλας Xριστοδούλου, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τοποθετήθηκε μέσω Facebook -όπως έκανε αρκετές φορές στο παρελθόν- για τα τεκτενόμενα στην Ομόνοια.

Η ανάρτηση του μέσω Facebook: «Οι ζυμώσεις για την εκλογή του νέου Δ.Σ. της ομάδας του ΑΚΕΛ καλά κρατούν. Η κομματική συνάντηση στο ξενοδοχείο Σεμέλι αποδείχτηκε καταλυτική σε ότι αφορά τις αποφάσεις του κόμματος. Η προειδοποίηση που εκστόμισε κομματικό στέλεχος δεν ήταν αρκετή για να ξυπνήσει την επαγρύπνηση: Το «Να μην γίνει κάτι για μας χωρίς εμάς», φαίνεται να μην έπιασε τόπο.

Εκ των γεγονότων, ο κλήρος πέφτει στο Νίκο Κατσουρίδη. Φαίνεται να είναι ο μόνος που κατέχει τη μαγιά να ενώσει, έστω και προσωρινά, τα χίλια μας κομμάτια. Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την ποιότητα της σύνθεσης των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. Αν οι εκλεκτοί του είναι του κομματικού περίγυρου, τότε ζήτω που καήκαμε. Αν οι εκλεκτοί του περιλαμβάνουν άτομα του υφιστάμενου Δ.Σ., από εμένα προσωπικά, δεν θα στηριχθούν. Ένας συνδυασμός, πέραν του φυσικού του ηγέτη (αυτός ο ρόλος ταιριάζει γάντι στο συγκεκριμένο), θα πρέπει να αποτελεί κράμα ατόμων με οικονομικές δυνατότητες, εμπειρίες και τεχνοκρατικές γνώσεις στο ψηλότερο επίπεδο. Δεν αρκεί μόνο η παρουσία του ηγέτη για να δούμε άσπρες μέρες. Επίσης, κανένας πλέον δεν πρέπει να θεωρεί τη ψήφο των μελών σαν δεδομένη (εξαιρούνται τα αρνάκια που δυστυχώς είναι πολλά και κυκλοφορούν ακόμη ανάμεσά μας). Τα μέλη θα πρέπει να ακούσουν και να κρίνουν. Να διαβάσουν και να αξιολογήσουν. Ελπίζω και εύχομαι ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα καταλυτικών εξελίξεων.

Αναμένεται με αγωνία, επομένως, η εξαγγελία της σύνθεσης του συνδυασμού και της παρουσίασης του πλάνου (ελπίζω να μην έχει σχέση με το τριετές πλάνου του ΔωΣε που έγινε τετραετές και συνεχίζει απρόσκοπτα να μας προσφέρει μοναδικές στιγμές) για περαιτέρω σχολιασμό.

Σαν καταληκτικό σχόλιο θα κάνω αναφορά σε όλους αυτούς που θα προτρέξουν να ρίξουν τα βέλη τους προς το άτομό μου. Υπό τις παρούσες περιστάσεις και συνθήκες δεν επιθυμώ καμία ανάμιξη στα διοικητικά του συλλόγου. Κάνατε εξαιρετική δουλειά το 2014. Ακόμη καθαρίζω τις λάσπες των γκεμπελικών σας μεθόδων. Δεν με φοβίζετε (μάλλον το αντίθετο για αυτό και προτιμήσατε τα κτυπήματα κάτω από τη μέση), απλά με εξοργίζετε. Οι τεχνοκρατικές μου γνώσεις και το μυαλό μου δεν χαραμίζεται αλλά ούτε και χαρίζεται πλέον σε άτομα του δικού σας συναφιού. You had your chance and you blow it. Θα παρακολουθώ όπως κάθε άλλος αγνός φίλαθλος και θα συνεχίσω να πετώ τα δικά μου βέλη απέναντι σε αυτούς που κρίνω ότι είναι ανεπαρκείς και η παρουσία τους στα διοικητικά είναι βάρος και ζημιά.

ΥΓ1. Πριν την επερχόμενη εκλογική ΓΣ θα καταθέσω πρόταση για τη διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου και εντοπισμό (αν υπάρχει) διοικητικών ευθυνών σε βάρος των μελών του υφιστάμενου ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής σε σχέση με τον ελλειμματικό προϋπολογισμό της χρονιάς 2017-18. Όσα μέλη επιθυμείτε να συνυπογράψετε τη σχετική επιστολή (ακολουθεί πιο κάτω), ηλεκτρονικό μήνυμα παρακαλώ στη διεύθυνση: nchristodoulou@nypcmail.com.»