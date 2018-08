Yesterday for the first time at the Omonoia Stadium, what an incredible welcome, can’t wait to be back in the peach!!! 💪🏻#preseasonmatch#omonoia#omonoiafc#omonoiavspao#prefriendly#warmingup#acomonia#Τριφύλλι#Βασίλισσα#Λαός

A post shared by MarcoMotta (@marcomotta47) on Aug 6, 2018 at 8:16am PDT