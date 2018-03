Δύσκολη έξοδος

Την προετοιμασία της ενόψει του πολύ δύσκολου αγώνα με την Apollon Ladies την Κυριακή, ολοκλήρωσε η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ:

“Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα διεξαχθεί στο Κοινοτικό Στάδιο Παρεκλησσιάς.

Η ομάδα μας διανύει την καλύτερη αγωνιστική της κατάσταση μέσα στη σεζόν, καθώς προέρχεται από τρεις νίκες και μία ισοπαλία, στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια. Οι «πράσινες» θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, για να φύγουν με βαθμολογικό κέρδος από τη Λεμεσό.

Δηλώσεις ενόψει του αυριανού αγώνα, παραχώρησε την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου η τερματοφύλακας της ομάδας μας, Αλεξία Τομάζου: «Γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, στο οποίο είμαστε το αουτσάιντερ. Εμείς από πλευράς μας θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Τελευταία αποδίδουμε καλό ποδόσφαιρο, παίρνουμε αποτελέσματα και θέλουμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό».

Βαθμολογία (14 αγώνες)

1. BARCELONA FA 40

2. APOLLON LADIES 35

3. Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 34

4. ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ 23

5. ΟΜΟΝΟΙΑ 23

6. ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 17

7. ΠΑΦΙΑ 15

8. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 11

9. CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ 6

10. ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών 0

15η αγωνιστική

Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

BARCELONA FA vs ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών

CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΦΙΑ vs ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

APOLLON LADIES vs ΟΜΟΝΟΙΑ”.