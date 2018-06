Ενθουσιασμένος στις πρώτες μέρες παρουσίας του στην Κύπρο δείχνει ο νέος τεχνικός διευθυντής της Ομόνοιας, Άνχελ Γκόμεθ. Ο Ισπανός με ανάρτηση του στο twitter έδειξε τον δρόμο: «24 ώρες ασταμάτητα. Μόνος αυτός είναι ο δρόμος», έγραψε ο Άνχελ Γκόμεθ.

24 hours non stop !!! Only one way !!! ☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ pic.twitter.com/MvQC9ierjc

— A gomez (@Angelgomez76R) June 21, 2018