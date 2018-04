Χαρακτήρα τελικού έχει αποκτήσει το παιχνίδι της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αυτή την Κυριακή απέναντι στην Champions Ύψωνα. Οι “πράσινες” χρειάζονται νίκη, σε συνδυασμό με βαθμολογικές απώλειες της Λευκοθέας, που αναμετράται με την πρωταθλήτρια Barcelona FA, για να τερματίσουν στην τέταρτη θέση και να πετύχουν τον στόχο που είχε τεθεί:

“Παρά τον τίτλο του φαβορί, η ομάδα του Μάριου Μαυραδά δεν υποτιμά τον αντίπαλο και θέλει με σοβαρότητα και προσήλωση, να πανηγυρίσει άλλη μία νίκη.

Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής και τελευταίας του πρωταθλήματος. Θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ολυμπιάς Λυμπιών και θα ξεκινήσει στις 11:00.

«Είναι ο τελευταίος αγώνας για το πρωτάθλημα. Αγωνιζόμαστε με μια ομάδα που είναι στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας, όμως προσεγγίζουμε το παιχνίδι χωρίς υποτίμηση με σκοπό να το κερδίσουμε» ήταν το αρχικό σχόλιο της ποδοσφαιρίστριας της ομάδας μας, Άννας Παναγιώτου, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Για το αν θα έχουν το μυαλό τους και στο παιχνίδι της Λευκοθέας, η ποδοσφαιρίστρια μας τόνισε: «Εμείς θα είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένες στο δικό μας αγώνα. Θεωρώ πως αν πάρουμε τη νίκη θα πετύχουμε τον στόχο μας, δεν νομίζω να μας επηρεάσει ο άλλος αγώνας».

Για την πορεία της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα, η Άννα Παναγιώτου είπε: «Στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά της ομάδας, ως ΟΜΟΝΟΙΑ. Θεωρώ πως είναι μια πετυχημένη χρονιά. Είμαστε πολύ τυχερές που έχουμε άτομα στο συμβούλιο που αφιερώνουν χρόνο για την ομάδα αλλά και στην τεχνική ηγεσία ανθρώπους γνώστες του αντικειμένου. Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς και νομίζω είναι κάτι που φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο».

Οι αναμετρήσεις της 18ης αγωνιστικής

ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών vs Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

APOLLON LADIES vs ΠΑΦΙΑ

ΟΜΟΝΟΙΑ vs CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ vs BARCELONA FA

ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ

Βαθμολογία (17 αγώνες)

1. BARCELONA FA 49

2. APOLLON LADIES 44

3. Α.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 40

4. ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΤΣΙΩΝ 27

5. ΟΜΟΝΟΙΑ 26

6. ΘΟΪ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 23

7. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 17

8. ΠΑΦΙΑ 16

9. CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 6

10. ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών 0″.