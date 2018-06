Ανακοίνωσε την απόκτηση του Καντέ

Δεν άργησε να βρει τη νέα ποδοσφαιρική στέγη στην καριέρα του ο Μαμαντού Καντέ. Ο Αφρικανός αριστερός μπακ που αγωνίστηκε στη λήξασα σεζόν στην Ομόνοια ανακοινώθηκε την Κυριακή (17/6) από την Σάντα Κλάρα.

H νέα ομάδα του Καντέ τερμάτισε πέρυσι στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και τη νέα σεζόν θα συμμετάσχει στην Πριμέιρα Λίγκα.

Πιο κάτω η ανακοίνωση της Σάντα Κλάρα

Mamadu Candé, 26-year-old left-back, is Santa Clara’s backup for the next two seasons. The international side for Guinea-Bissau comes from Omonia of Cyprus, after having added presence in teams like Tondela, Portimonense, Videoton, D. Aves, Soccer Benfica and 1º of December.

He will be another man willing to help Santa Clara and the Azores to reach their goal.