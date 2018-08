@v.vieira_77 is already hot in pré saison 🌍⚽🔥 Quaresma style 😎 #goals #vandervieira #ajman #football #quaresma #style #whatagoal #presaison #⚽ #🌍 #🇧🇷

A post shared by Sam Nordine (@sam_nordine) on Jul 29, 2018 at 12:23pm PDT