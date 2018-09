O «Παφίτης» Νέμετς σκόραρε υπό το βλέμμα του παγκίτη Ντουρίς

Η Σλοβακία αντιμετωπίζει σε διεθνές φιλικό παιχνίδι τη Δανία, η οποία παρατάχθηκε με τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας φούτσαλ της χώρας μετά την απεργία των παικτών.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 11’ με κεφαλιά του επιθετικού της Πάφου FC, Άνταμ Νέμετς, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού, σε αντίθεση με τον συμπατριώτη του, Μίχαλ Ντουρίς της Ανόρθωσης που έμεινε στον πάγκο.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Νέμετς έμεινε στα αποδυτήρια και πέρασε στο γήπεδο ο Ντουρίς. Δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, οι δύο βασικοί φορ της Εθνικής Σλοβακίας κοσμούν τα κυπριακά γήπεδα.

Δείτε το γκολ του Νέμετς

🚨⚠️🚨 ADAM NEMEC GOAL 🚨⚠️🚨

The Slovakian Sith Lord has converted an 11th minute header to give Slovakia a 1-0 lead over Denmark!!! It’s his 13th goal in 38 appearances for the Slovakian national team #NYCFC #NemecIsLife #RespectTheNemec pic.twitter.com/fVgd3TzLnI

— The Klimberg Monologues (@Klimberginho) September 5, 2018