«Κατά πολύ φτωχότερη η οικογένεια της Νέας Σαλαμίνας»

Μετά τη διοίκηση της Νέας Σαλαμίνας, ανακοίνωση για τον θάνατο του Αντώνη Τότση, εξέδωσαν και οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας «Red Rebels».

Ανακοίνωση:

«Δυστυχώς η οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ είναι κατά πολύ φτωχότερη. Ο Αντώνης Τότση απεβίωσε σε ηλικία 93 χρονών.

Ο Αντώνης Τότση γεννημένος στη Κώμα του Γιαλού της επαρχίας Αμμοχώστου ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου ΜΑΣ. Ο Τότσης ήταν πρωταθλητής του ΓΣΕ καθώς επίσης ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που ανέδειξε η Κύπρος στις μεγάλες αποστάσεις. Στα 18 του χρόνια, αποδέχοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, εντάχθηκε στον συμμαχικό στρατό ενάντια στις δυνάμεις του άξονα.

Ο πρωταθλητής Αντώνης Τότση μαζί με τον φίλο του Νική Γεωργίου αρνήθηκαν να υπογράψουν τις δηλώσεις του ΣΕΓΑΣ και έτσι φτιάχνουμε την ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ. Μια ομάδα η οποία και 70 χρόνια μετά την ίδρυση της παραμένει ορόσημο σε κάθε αγώνα ανισότητας και ταξικού αγώνα.

Από γενιά σε γενιά παραδίδονται τα ιδανικά τα οποία ήταν η βάση ίδρυσης του σωματείου ΜΑΣ όπως ο ανυποταγμός και η περηφάνια.

Θέληση μας είναι το σωματείο ΜΑΣ, αφού ξεκάθαρα η ανάγκη για αντίσταση ήταν ο λόγος ίδρυση του, να παραμείνει πιστό σε αυτά τα ιδανικά. Να αρνηθεί να “υπογράψει χαρτιά” του τρομονόμου από τρίτους όπως πολιτικούς και μιζαδόρους, όπως ακριβώς μας διδάξαν οι πρόγονοί μας. Ξεκάθαρα να πει ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΟΠΑΔΟΥ. Αν κάποτε φαντάζει δύσκολος και δύσβατος αυτός ο δρόμος να θυμάστε η ομάδα μας έχει ΕΜΑΣ και εμείς ΕΚΕΙΝΗ.

Είναι υπόσχεση να κρατήσουμε ψηλά την ΙΔΕΑ και τα ΙΔΑΝΙΚΑ του Αντώνη Τότση πρεσβεύοντας με περηφάνια στα δύσκολα χρόνια που περνάμε.

7th of March 1948- DREAM CAME TRUE-WE WILL CONTINUE WHAT THEY STARTED».