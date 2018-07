Δεν βρίσκει στο δρόμο της τον Ταγκμπατζούμι

Η Ντάνταλκ Ιορδανίας υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ για τον Β’ προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λίγκ ανακοίνωσε ότι ο Ταγκμπατζούμι αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της.

Ο Νιγηριάνος επιθετικός, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και του Ερμή αγωνίσθηκε στην ομάδα της Ιορδανία 20 παιχνίδια και σκόραρε τρία γκολ.

#DundalkFC can confirm that striker Marco Tagbajumi has left the Club.

We wish put on record or thanks to Marco for all is efforts during his time at the Club and wish him well in his future career.

— Dundalk FC (@DundalkFC) July 9, 2018