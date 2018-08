BET ON ALFA: Διπλό της ΑΕΛ στο 2.00, over 2.5 goals στο Ομόνοια-Αλκή στο 1.60

Σέντρα στο 80ο Παγκύπριο πρωτάθλημα CYTA Α’ κατηγορίας με τη διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής το σαββατοκύριακο. Αγωνιστική που θα είναι κουτσουρεμένη λόγω των τριών αναβολών στα ματς ΑΕΚ-Πάφος, Απόλλωνας-ΕΝΠ και Νέα Σαλαμίνα-ΑΠΟΕΛ, λόγω της συμμετοχής τριών κυπριακών ομάδων στα play offs του Europa League.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο αγώνες, στις 18:00 στο στάδιο «Αμμόχωστος» ο Ερμής υποδέχεται την ΑΕΛ, ενώ στο ΓΣΠ στις 20:00 η Ομόνοια θα αναμετρηθεί με την Αλκή. Αύριο στις 19:00 θα γίνει ο αγώνας Δόξα-Ανόρθωση.

Αναλυτικά οι αποδόσεις των δύο σημερινών αναμετρήσεων:

18:00 ΑΕΛ-ΕΡΜΗΣ

Με την απόδοση του διπλού στο 2.00 η ΑΕΛ προβάλλει σαν η ομάδα που έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στο πρώτο ματς του φετινού πρωταθλήματος που θα γίνει στο στάδιο «Αμμόχωστος». Στο 3.20 είναι η απόδοση για νίκη του Ερμή, ενώ στο 3.30 είναι η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα. Η διπλή ευκαιρία 1Χ του Ερμή προσφέρεται στο 1.62, το 12 έχει απόδοση 1.23 και το Χ2 1.25. Το over 2.5 goals έχει απόδοση 2.00, το under 2.5 goals 1.70 και το Goal – Goal προσφέρεται στο 1.80.

20:00 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΛΚΗ

Η νέα Ομόνοια των πολλών αλλαγών στο ρόστερ και σε πολλά άλλα επίπεδα, ρίχνεται στη μάχη του πρωταθλήματος σαν το πολύ μεγάλο φαβορί για τη νίκη στον αγώνα της πρεμιέρας με την Αλκή στο ΓΣΠ με απόδοση 1.25. Το διπλό της Αλκής μπορείτε να το βρείτε στην Bet on Alfa στο 11.00, ενώ στο 4.80 προσφέρεται η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα. Στο 3.32 προσφέρεται η διπλή επιλογή Χ2 ενώ η διπλή επιλογή 12 έχει απόδοση 1.12.

Στο 1.60 μπορείτε να βρείτε στην Bet on Alfa το over 2.5 goals και στο 2.15 το under 2.5 goals, ενώ η επιλογή Goal – Goal αν πιστεύετε ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες στη σημερινή αναμέτρηση έχει απόδοση 2.10.

