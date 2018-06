Ακόμη μια διάκριση για τον Βάλε

@brunovale83 #17cleansheets #stoiximan #goldengloves 👏🛡💪💙 Ακόμη μία ατομική διάκριση για ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα καθώς ο τερματοφύλακας μας αναδείχθηκε νικητής στο βραβείο του STOIXIMAN ΧΡΥΣΑ ΓΑΝΤΙΑ 2017/18. Ο Μπρούνο Βάλε κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 17 περιπτώσεις σε 35 αγώνες. Η μάχη ανάδειξης του τερματοφύλακα που κατάφερε να κρατήσει απαραβίαστη την εστία του στα περισσότερα παιχνίδια ήταν ενδιαφέρουσα μέχρι το τέλος. Ο Πορτογάλος κατάφερε αυτό το επίτευγμα σχεδόν στα μισά παιχνίδια του πρωταθλήματος! Ο Bruno Vale αγωνίστηκε σε 35 παιχνίδια κρατώντας ανέπαφη την εστία του στα 17. Από κοντά ακολούθησαν οι Ariel Harush (15) και οι Juan Pablo – Vozinha (14).

A post shared by Apollon FC Official (@apollonfc) on Jun 4, 2018 at 7:56am PDT