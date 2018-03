Σύμμαχος (Aπόλλων)

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ενημερώνει τους φίλους και υποστηρικτές της ομάδας ότι από το Σάββατο 3 Μαρτίου μέχρι και την Κυριακή 11 Μαρτίου, θα διαρκέσει η εβδομάδα δράσης της οργάνωσης Centre for Access to Football in Europe – CAFE, με το μήνυμα “Total Football, Total Access” – Πρόσβαση για όλους, όπου και συμμετέχει η ομάδα της Λεμεσού:

Στόχος του Centre for Access to Football in Europe, είναι η ευαισθητοποίηση για δημιουργία προσβάσιμων δημόσιων χώρων και ειδικότερα γηπέδων για άτομα με αναπηρίες.

Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονοτική ομάδα. Πάνω από ένα δις του παγκοσμίου πληθυσμού έχει αναπηρίες, ένας αριθμός που αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Φυσικά, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία είναι ποδοσφαιρόφιλοι και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι σαν ομάδα που έχουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις τέτοιου χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Centre for Access to Football in Europe– CAFE παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του οργανισμού www.cafefootball.eu